Nachrichten-Ticker

19:27 Polizei: Nur ein mutmaßlicher Täter bei Angriff in Québec

Québec - Beim Angriff auf eine Moschee im kanadischen Québec mit sechs Toten und 19 Verletzten geht die Polizei nur noch von einem Täter aus. Der zweite Verdächtige werde in den Ermittlungen als Zeuge behandelt, teilte die Polizei auf Twitter mit. Die beiden seien Ende 20 oder Anfang 30 Jahre alt. Einer der beiden Männer wurde bei dem Angriff am Sonntagabend noch vor der Moschee festgenommen. Der andere sei zunächst mit dem Auto geflüchtet, habe dann aber selbst die Polizei gerufen und sich gestellt. Auch Augenzeugen hatten Medienberichten zufolge nur von einem Schützen gesprochen.

19:01 Dax leidet unter Skepsis gegenüber Trump

Frankfurt/Main - Anleger am deutschen Aktienmarkt haben negativ auf die jüngsten Maßnahmen des neuen US-Präsidenten Donald Trump reagiert. Nach einem guten Lauf in der vergangenen Woche schloss der Leitindex Dax 1,12 Prozent tiefer bei 11 681,89 Punkten. Es war der prozentual größte Tagesverlust in dem noch jungen Jahr. Der Kurs des Euro erholte sich etwas und notierte zuletzt bei 1,0690 US-Dollar.

18:48 Widerstand gegen US-Einreiseverbot - Merkel protestiert

Washington - Nach dem radikalen US-Einreiseverbot hat Kanzlerin Angela Merkel ihren Ton gegenüber US-Präsident Donald Trump deutlich verschärft. "Das Vorgehen widerspricht nach meiner Auffassung dem Grundgedanken der internationalen Flüchtlingshilfe und der internationalen Kooperation", sagte Merkel in Berlin. Die EU-Kommission will verhindern, dass EU-Bürger mit doppelten Staatsbürgerschaften vorerst nicht mehr in die USA reisen dürfen. Die Linke prüft nach Angaben der Parteivorsitzenden Katja Kipping eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gegen das Einreiseverbot.

17:39 Baby zu Tode geschüttelt - sieben Jahre Haft für den Vater

Potsdam - Weil er seinen zwei Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt hat, ist ein 25-Jähriger vom Landgericht Potsdam zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die 1. Strafkammer verurteilte den Vater wegen Totschlags. Damit ging das Gericht noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die sechs Jahre Freiheitsentzug beantragt hatte. Laut Urteil hatte der Mann den kleinen Calvin im Juni vergangenen Jahres in Brandenburg/Havel so heftig geschüttelt und geschlagen, dass dieser wenig später an den Folgen der Misshandlungen starb.

17:39 Studentin auf Uni-Toilette in München vergewaltigt

München - Auf einer Universitätstoilette hat ein Unbekannter eine Studentin in München brutal vergewaltigt und erheblich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, suchte die 25-Jährige am vergangenen Freitag die Damentoilette der Ludwig-Maximilians-Universität auf, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Mit roher Gewalt öffnete er demnach die Kabinentür, hinter der sich die junge Frau befand. Er forderte sie auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Studentin wehrte sich trotz eines noch nicht verheilten Armbruchs heftig, doch letztlich erfolglos.