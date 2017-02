18:50 Ermittler: Mutter tötete ihre Kinder und sich selbst

Kirchehrenbach - Die in einem Einfamilienhaus im oberfränkischen Kirchehrenbach aufgefundenen drei Toten sind Opfer eines Familiendramas. Davon gehen die Ermittler nach eigenen Angaben jetzt aus. Demnach hat die 39 Jahre alte Mutter am Vortag erst ihre beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren getötet und anschließend sich selbst. Dabei sei ein Brandbeschleuniger benutzt worden, heißt es von Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft Bamberg. Die Ermittlungen ergaben, dass die Frau und ihre Kinder an einem sogenannten Verbrennungsschock und einer Rauchgasvergiftung starben.

18:46 Unruhe in der CSU auch nach Merkel-Kür

München - Auch nach der Kür von CDU-Chefin Angela Merkel zur gemeinsamen Kanzlerkandidatin der Union reißen die Diskussionen in der CSU nicht ab - ganz im Gegenteil. In einer Sitzung der CSU-Landtagsfraktion gab es heute nach Angaben mehrerer Teilnehmer eine lange und kritische Debatte über die aktuelle Lage. CSU-Chef Horst Seehofer warb demnach eindringlich um Unterstützung für Merkel und für seinen Kurs. Wenn es schiefgehe, könne man ihn nach der Bundestagswahl im September auch "köpfen", sagte der bayerische Ministerpräsident nach Angaben mehrerer Abgeordneter.

18:21 Elf Festnahmen bei Anti-Terror-Razzia in Brüssel

Brüssel - Bei einer Anti-Terror-Razzia in Brüssel sind elf Personen vorläufig festgenommen worden. Die Polizeiaktion in der Nacht zu heute stehe im Zusammenhang mit Ermittlungen zu möglicherweise zurückgekehrten Syrienkämpfern, teilte die Staatsanwaltschaft in Brüssel mit. Zu den Terroranschlägen von Paris im November 2015 und von Brüssel im März 2016 bestehe kein Zusammenhang. Waffen oder Sprengsätze wurden nicht gefunden. Die Durchsuchungen fanden an mehreren Orten im Großraum Brüssel statt.