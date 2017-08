Börse in Frankfurt Dax setzt Erholung den dritten Tag in Folge fort

Frankfurt/Main - Die Erholung am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch fortgesetzt. Gestützt auch von Kursgewinnen an den US-Börsen schloss der Dax mit einem Plus von 0,71 Prozent auf 12 263,86 Punkte und knüpfte so an seine Gewinne der vergangenen zwei Handelstage an.

Seit Freitag hat er nun 2,1 Prozent an Wert hinzugewonnen. Zum Hoch von Anfang August bei 12 336 Punkten fehlt ihm aber immer noch etwas mehr als ein halbes Prozent.

Ebenfalls aufwärts ging es für die deutschen Nebenwerte-Indizes MDax mit plus 0,70 Prozent auf 24 965,19 Punkte und den Technologiewerte-Index TecDax mit plus 0,48 Prozent auf 2267,40 Zähler. Der SDax erreichte sogar einen Rekordstand bei knapp unter 11 460 Punkten.

Die Börsen haben laut Marktanalyst Jochen Stanzl von CMC Markets ihre Aufmerksamkeit wieder von geopolitischen Risiken wie dem Konflikt zwischen den USA und Nordkorea abgezogen und sich den Konjunkturdaten zugewandt. "Die besseren Einzelhandelsdaten aus den USA vom Vortag lassen die Anleger hoffen, dass die amerikanische Wirtschaft ihre Schwäche aus dem ersten Halbjahr überwunden hat."

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,65 Prozent auf 3484,57 Punkte, und ähnlich deutlich stiegen auch die Aktienmärkte in Paris und London. In den USA übersprang der Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel zudem erneut die Marke von 22 000 Punkten.

Auf Unternehmensseite blieben die Blicke auf die Zukunft der Fluggesellschaft Air Berlin gerichtet. Die Aussicht auf eine lukrative Übernahme von Teilen des insolventen Billigfliegers verhalf der Lufthansa-Aktie zu weiteren Gewinnen von 0,78 Prozent. Papiere von Air Berlin hingegen verloren etwas mehr als ein Viertel an Wert, nachdem sie am Dienstag bereits mehr als ein Drittel eingebüßt hatten.

Zum Spitzenreiter im Dax avancierten im Handelsverlauf die RWE-Aktien mit einem Aufschlag von 2,88 Prozent. Bei zeitweise 20,355 Euro waren sie im Handelsverlauf auf den höchsten Stand seit Juli 2015 gestiegen. Kursgewinne von 2,09 Prozent bei Siemens wurden am Markt mit einem optimistischen Analystenkommentar begründet. Die Aktien der Deutschen Post kletterten außerdem um 1,15 Prozent.

Deutliche Kursgewinne waren nach einer positiven Studie auch im Autozuliefersektor zu beobachten, wo Continental-Aktien im Dax um 2,03 Prozent und Leoni-Papiere im MDax um 1,51 Prozent stiegen.

Außerdem bleibt es spannend bei Stada, da in der Nacht zum Donnerstag die Annahmefrist für das nachgebesserte Angebot der Finanzinvestoren Bain und Cinven auslief. Die Aktien büßten moderate 0,14 Prozent ein. Das Übernahmeangebot war bis zur Mittagszeit für insgesamt etwas mehr als 29 Millionen Stada-Aktien angenommen worden, was einem Anteil von etwa 46,5 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte des Generikaherstellers entspricht. Weil jedoch 63 Prozent benötigt werden, droht die Übernahme auch im zweiten Anlauf zu platzen.

Unter den Technologiewerten sprangen die Aktien von Evotec um 4,02 Prozent hoch. Das Biotech-Unternehmen korrigierte seine Jahresprognosen nach oben, nachdem es die Übernahme des US-Konkurrenten Aptuit abgeschlossen hat.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,18 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,14 Prozent auf 141,20 Punkte. Der Bund-Future zeigte sich prozentual unverändert bei 163,78 Punkten. Der Euro kostete am frühen Abend 1,1703 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1710 (Dienstag: 1,1744) Dollar festgesetzt.