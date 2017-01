Nachrichten-Ticker

16:51 Fast 50 Tote bei Selbstmordattentat im Norden Malis

Bamako - Bei einem Selbstmordanschlag auf einen Militärstützpunkt im Norden Malis sind mindestens 47 Menschen getötet worden. Weitere 115 Menschen wurden bei dem Attentat in der Stadt Gao teils schwer verletzt, wie die Streitkräfte mitteilten. Unter den Toten seien auch fünf Selbstmordattentäter, erklärte ein Regierungssprecher. In Gao sind auch über 500 Soldaten der Bundeswehr stationiert, die sich an einer UN-Friedensmission zur Stabilisierung des Landes beteiligen. Die Bundesregierung verurteilte den Anschlag als Versuch, den Friedensprozess zu sabotieren.

16:49 Tarifrunde für Angestellte der Länder gestartet

Berlin - Gewerkschaften und Arbeitgeber haben sich zum Auftakt der Tarifrunde im öffentlichen Dienst der Länder kompromissbereit gezeigt. Verdi-Chef Frank Bsirske sagte in Berlin: "Mein Eindruck ist, dass es hier keine unüberbrückbaren Gegensätze gibt." Vom Vorsitzenden der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, Niedersachsens Finanzminister Peter-Jürgen Schneider hieß es: Die Forderungen nach sechs Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von zwölf Monaten seien entschieden zu hoch. Doch beide Seiten bemühten sich um einen Abschluss wie geplant innerhalb von vier Wochen.

16:02 Gutachter: Zschäpe schuldfähig und möglicherweise gefährlich

München - Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe ist nach Einschätzung des psychiatrischen Sachverständigen schuldfähig und kann unter bestimmten Voraussetzungen immer noch als gefährlich gelten. Auch ohne ihre beiden Partner Uwe Mundlos und Uwe Böhnhard sei es möglich, dass bei Zschäpe auch künftig ein "hohes Risiko von Handlungen gleicher Richtung und Art" bestehe, sagte der Experte im NSU-Prozess. Das Trio hatte fast 14 Jahre im Untergrund gelebt. Währenddessen sollen die Männer zehn Menschen ermordet und zwei Anschläge verübt haben. Zschäpe ist als Mittäterin angeklagt.

15:57 Lebensmittelpreise steigen überdurchschnittlich

Wiesbaden - Supermarktkunden mussten auch 2016 mehr Geld für Nahrungsmittel ausgeben. Die Preise stiegen gemessen am Vorjahr um 0,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Am stärksten verteuerten sich Gemüse, Obst und Fisch. Die Mehrheit der Lebensmittelproduzenten geht davon aus, dass in diesem Jahr die Verkaufspreise in etwa gleich bleiben. Das sagte Christoph Minhoff, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie.

15:13 Fall Amri: Rufe nach Neuorganisation der Terrorabwehr

Berlin - Politiker aller Parteien wollen als Konsequenz aus dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt die Verantwortlichkeiten in der Terrorabwehr neu organisieren. Kritik gab es beim Innenausschuss vor allem an der Arbeitsweise des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums, in dem die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern Informationen austauschen. Grünen-Politikerin Irene Mihalic sprach von "einer Art organisierter Verantwortungslosigkeit". BKA-Präsident Holger Münch sagte, niemand habe versucht, Ermittlungen länderübergreifend zusammenzuführen, um Amris Inhaftierung zu erreichen.