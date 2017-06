Deutschland Deutscher Botschafter hat Deniz Yücel im Gefängnis besucht

01:30 Kabinett berät über Rüstungsexporte

Berlin - Das Bundeskabinett befasst sich heute mit den Rüstungsexporten. Mit Spannung werden die Zahlen für die genehmigten Ausfuhren in den ersten vier Monaten des Jahres erwartet. Außerdem wird der Jahresbericht für 2016 diskutiert. Bereits bekannt ist, dass im vergangenen Jahr Einzelgenehmigungen in Höhe von 6,88 Milliarden Euro erteilt worden waren. Das war rund eine Milliarde weniger als 2015.

01:06 Länder-Innenminister beenden Frühjahrstagung in Dresden

00:35 Sessions bestreitet Vorwürfe in Russland-Affäre

Washington - US-Justizminister Jeff Sessions hat bestritten, in irgendeiner Form in die Russland-Affäre im Zusammenhang mit dem Wahlkampf 2016 verwickelt zu sein. Er sagte vor dem Geheimdienstausschuss des US-Senats aus. Seine zwei Treffen mit Vertretern Russlands seien in jeder Hinsicht angemessen gewesen. Dass er etwas mit geheimen Absprachen zu tun haben könne, bezeichnete Sessions als entsetzliche und abscheuliche Lüge. In der Affäre geht es um die Frage, ob Russland die Präsidentenwahl 2016 zugunsten des jetzigen Präsidenten Donald Trump beeinflusst hat.