Deutschland Deutscher wird Zweiter bei Luftgitarren-Weltmeisterschaft

03:13 USA: Nordkorea misslingt der Test von ballistischen Raketen

02:55 Hurrikan vor Texas auf zweithöchste Kategorie hochgestuft

Washington - Hurrikan "Harvey" gewinnt auf seinem Weg Richtung US-Staat Texas immer mehr an Kraft. Das Nationale Hurrikanzentrum stufte den Sturm auf die vierte und damit zweithöchste Kategorie hoch. Die Winde erreichten Geschwindigkeiten bis zu 230 Stundenkilometern. Den Prognosen zufolge soll "Harvey" schon bald auf Land treffen. Der Hurrikan könnte zum schwersten Sturm in den USA werden, seit vor zwölf Jahren "Katrina" die Stadt New Orleans und die umliegende Gegend verwüstet hatte. Viele Menschen flüchteten ins Landesinnere.

02:50 Deutscher wird Zweiter bei Luftgitarren-Weltmeisterschaft

01:50 Mann mit Messer vor Buckingham-Palast festgenommen

London - Die Polizei in London hat am Abend einen mit einem Messer bewaffneten Mann vor dem Buckingham-Palast festgenommen. Zwei Beamte wurden bei dem Einsatz leicht verletzt. Es sei zu früh, darüber zu spekulieren, ob es einen terroristischen Hintergrund gebe, teilte die Polizei mit. Queen Elizabeth II. ist derzeit nicht in London, sondern auf ihrer Sommerresidenz Schloss Balmoral in Schottland. Bei dem Festgenommenen handelt es sich der Polizei zufolge um einen Mann im Alter zwischen 20 und 30 Jahren.