Deutschland Deutschland hat viele offene Jobs - Bei Lehrstellen Probleme

Nachrichten-Ticker

06:31 Nach Überschwemmungen in Texas bleibt Lage dramatisch

Houston - Die Lage in den Überflutungsgebieten in Texas bleibt dramatisch - obwohl der Sturm "Harvey" weiter an Stärke verloren hat. Während sich die Situation in der Millionenmetropole Houston etwas verbesserte, kämpften die Städte Beaumont und Port Arthur mit steigenden Wasserpegeln. Das Hurrikan-Zentrum stufte den Sturm zwar inzwischen weiter herunter, warnte aber noch immer vor lebensbedrohlichen Bedingungen. Auch Tennessee und Kentucky rüsteten sich für mögliche Überschwemmungen.

06:29 Touristensteuer soll nächstes Jahr auf Mallorca verdoppelt werden

Palma - Mallorca-Besucher werden ab 2018 wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen müssen. Die Parteien der linken Regierungskoalition der Balearen hätten sich auf eine Verdoppelung der umstrittenen Touristenabgabe geeinigt, berichteten Medien unter Berufung auf das Tourismusministerium der spanischen Autonomen Gemeinschaft in Palma. Gäste der Inseln Mallorca, Menorca, Formentera und Ibiza würden demnach künftig bis zu vier Euro pro Kopf und Nacht zahlen müssen.

04:53 Sozialverband bietet Selbsttest zur Altersarmut an

Berlin - Der Sozialverband Deutschland bietet einen neuen Selbsttest im Internet zur Abschätzung des Risikos von Armut im Alter an. In dem anonymen Test wird unter anderem nach Art und ungefährer Höhe des Einkommens gefragt, ob das Arbeitsverhältnis befristet ist, und ob gesundheitliche Risiken vorliegen. Dann erhält man eine Einschätzung über das individuelle Risiko, im Alter arm und auf Grundsicherung angewiesen zu sein. "Es wird viel über Altersarmut geredet und zum Teil auch gezielt damit Stimmung gemacht", sagte der Präsident des Verbands, Adolf Bauer, der dpa. Dem wolle man begegnen.

04:51 Deutschland hat viele offene Jobs - Bei Lehrstellen Probleme

Nürnberg - Gute Zeiten für Jobsucher, mancherorts auch für Lehrstellenbewerber: Im August hat es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit so viele unbesetzte Arbeitsplätze wie selten zuvor gegeben. In fast allen Branchen sei die Nachfrage nach Arbeitskräften höher als vor einem Jahr, berichtete die Nürnberger Bundesbehörde unter Berufung auf ihren Stellenindex BA-X. Dagegen stoßen junge Leute bei der Lehrstellensuche in einigen Regionen auf Probleme, anderen Gegenden fehlt es dagegen an Bewerbern. Aktuelle Daten will sie mit den Arbeitslosenzahlen an diesem Donnerstag veröffentlichen.

04:18 Bittere Überraschung: Zverev scheitert bei US Open der Tennisprofis

New York - Deutschlands bester Tennisspieler Alexander Zverev ist bei den US Open der Tennisprofis überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 20-Jährige unterlag dem Kroaten Borna Coric 6:3, 5:7, 6:7, 1:7, 6:7, 4:7. Der Weltranglisten-Sechste war nach seinem Aufstieg in die Top Ten als ein Mitfavorit für das vierte Grand-Slam- Turnier der Saison gehandelt worden. Titelverteidigerin Angelique Kerber war bei den US Open in New York bereits in ihrem Auftaktmatch gescheitert.