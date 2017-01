Nachrichten-Ticker

17:39 Baby zu Tode geschüttelt - sieben Jahre Haft für den Vater

Potsdam - Weil er seinen zwei Monate alten Sohn zu Tode geschüttelt hat, ist ein 25-Jähriger vom Landgericht Potsdam zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Die 1. Strafkammer verurteilte den Vater wegen Totschlags. Damit ging das Gericht noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinaus, die sechs Jahre Freiheitsentzug beantragt hatte. Laut Urteil hatte der Mann den kleinen Calvin im Juni vergangenen Jahres in Brandenburg/Havel so heftig geschüttelt und geschlagen, dass dieser wenig später an den Folgen der Misshandlungen starb.

17:39 Studentin auf Uni-Toilette in München vergewaltigt

München - Auf einer Universitätstoilette hat ein Unbekannter eine Studentin in München brutal vergewaltigt und erheblich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, suchte die 25-Jährige am vergangenen Freitag die Damentoilette der Ludwig-Maximilians-Universität auf, als ihr ein unbekannter Mann folgte. Mit roher Gewalt öffnete er demnach die Kabinentür, hinter der sich die junge Frau befand. Er forderte sie auf, sexuelle Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Studentin wehrte sich trotz eines noch nicht verheilten Armbruchs heftig, doch letztlich erfolglos.

17:38 CSU jetzt doch für Merkel als Kanzlerkandidatin

München - Trotz offener Streitpunkte mit der CDU hat sich die Schwesterpartei CSU nun offiziell hinter die Kanzlerkandidatur von Angela Merkel gestellt. Gut zwei Monate nach dem Entschluss der CDU-Vorsitzenden, zum vierten Mal anzutreten, gab es heute in München einstimmig grünes Licht des Vorstandes der CSU, Merkel auch zur eigenen Kanzlerkandidatin auszurufen. Geschehen soll das bei einer gemeinsamen Präsidiumssitzung der Unionsparteien am 6. Februar in München. "Wir wollen gemeinsam den Erfolg - bei aller Akzeptanz von Unterschieden", sagte CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer.

16:43 Bund-Länder-Gespräche über "Digitalpakt" für Schulen gestartet

Berlin - Bund und Länder haben Verhandlungen über die Zukunft der digitalen Bildung in Deutschland aufgenommen. Nach Plänen von Bundesbildungsministerin Johanna Wanka sollen alle 40 000 Schulen innerhalb von fünf Jahren mit IT-Infrastruktur für insgesamt fünf Milliarden Euro ausgerüstet werden. Während der Bund das Geld ab 2018 zur Verfügung stellen will, sollen sich die für Schulpolitik zuständigen Länder unter anderem um pädagogische Begleitung und gemeinsame technische Standards kümmern.

16:42 Kölner Ring auf Platz 1 der am stärksten befahrenen Autobahnen

Bergisch Gladbach - Der Kölner Ring hat in der Rangliste der am stärksten befahrenen Autobahnabschnitte Deutschlands den Berliner Stadtring überholt. Das ergab die Straßenverkehrszählung 2015 der Bundesanstalt für Straßenwesen. Auf dem Spitzenplatz landete der Abschnitt der A 3 zwischen dem Kreuz Köln-Ost und dem Dreieck Köln-Heumar mit durchschnittlich 171 200 Fahrzeugen pro Tag. Platz zwei belegte der Abschnitt der A 100 in Berlin zwischen Alboinstraße und Tempelhofer Damm.