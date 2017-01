20:51 Trump rühmt sein Arbeitstempo - "alle sprechen darüber"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein eigenes Arbeitstempo gerühmt. Seine Regierung sei mit voller Fahrt, einer Rekordgeschwindigkeit, eingestiegen, alle würden darüber sprechen, sagte der Republikaner in seiner ersten wöchentlichen Rundfunkansprache als Präsident. Noch am Samstag wollte Trump weitere Dekrete unterzeichnen, worüber, wurde zunächst nicht bekannt. Am Freitag hatte er einen vorläufigen Einreisestopp für alle Flüchtlinge und Menschen aus sieben mehrheitlich muslimischen Ländern verfügt.

20:49 Gladbach dreht Spiel: 3:2 in Leverkusen nach 0:2-Rückstand

20:27 Die Lottozahlen

19:52 Trump-Dekret: Iran lässt auch keine Amerikaner einreisen

19:50 Türkei und Großbritannien unterzeichnen Rüstungsabkommen

Istanbul (dpa)- Nach Gesprächen der britischen Ministerpräsidentin Theresa May mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Ankara haben Unternehmen beider Länder ein Abkommen über die gemeinsame Entwicklung von Kampfflugzeugen abgeschlossen. May war mit der Absicht zu dem eintägigen Besuch nach Ankara gereist, die Handelsbeziehungen mit der Türkei zu intensivieren. Erdogan gab an, das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern von 15,6 Milliarden Dollar auf 20 Milliarden Dollar anheben zu wollen.