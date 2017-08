Deutschland Dortmund übernimmt bei Bundesliga-Auftakt vorerst Rang eins

Nachrichten-Ticker

02:39 EU-Parlamentspräsident für mehr Kooperation bei Terrorabwehr

Berlin - Nach den jüngsten Terroranschlägen in Spanien und Finnland hat EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani eine bessere europäische Kooperation bei der Terrorabwehr gefordert. "Eine stärkere Zusammenarbeit bei der Strafverfolgung, den Geheimdiensten und den Justizbehörden wird uns helfen, den Krieg gegen den Terror zu gewinnen", sagte der Konservative Tajani den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Auch sollte mehr gegen die Verbreitung von Propaganda und Terror-Anleitungen im Internet unternommen werden.

01:41 Trump lobt Demonstranten in Boston für Engagement gegen Hass

Boston - US-Präsident Donald Trump hat die Demonstranten in Boston dafür gelobt, in Massen "gegen Bigotterie und Hass" auf die Straße gegangen zu sein. Eine Woche nach der Eskalation der Gewalt in Charlottesville protestierten in Boston an der Ostküste Zehntausende Menschen friedlich gegen Rassismus und Hetze. Trump, der wegen relativierender Äußerungen über die rechtsextremen Auswüchse von Charlottesville ins Kreuzfeuer der Kritik geraten war, schlug sich via Twitter auf ihre Seite.

01:02 Wieder Messerattacke in Wuppertal

Wuppertal - Einen Tag nach der tödlichen Messerattacke in Wuppertal hat es in der nordrhein-westfälischen Stadt erneut einen folgenschweren Messerangriff gegeben. Ein 42-Jähriger habe am Abend nach einem Streit vor einem Bistro mehrmals auf einen 53-Jährigen eingestochen und ihn lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Am Freitag war in Wuppertal bereits ein 31-Jähriger bei einer Messerattacke getötet und sein 25-jähriger Bruder verletzt worden. Die Polizei nahm inzwischen zwei jugendliche Tatverdächtige fest.

01:00 Zwei Männer nach Tötungsversuch in Hamburg festgenommen

Hamburg - Die Polizei hat in Hamburg zwei Männer festgenommen, die versucht haben sollen, einen Mann zu töten. Das Opfer der Attacke im Stadtteil Eißendorf sei am Nachmittag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei auf Anfrage mit. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" war dem Angriff ein Streit in einem Haus vorausgegangen.

00:02 Tausende marschieren in Boston gegen Rassismus und Hass

Boston - Eine Woche nach der Eskalation der Gewalt in der US-Stadt Charlottesville sind in Boston mehrere Tausend Menschen gegen Rassismus und Hass marschiert. Ihre Aktion richtete sich zugleich gegen eine - deutlich kleinere - Kundgebung für freie Meinungsäußerung, die zur selben Zeit in einem Park der Stadt abgehalten wurde. Die Gegendemonstranten sahen darin eine verkappte Veranstaltung zur Förderung rechtsextremer Standpunkte, was die Organisatoren aber bestritten. Die Veranstaltungen wurden von einem starken Polizeiaufgebot begleitet.