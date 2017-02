Nachrichten-Ticker

10:44 Rakete aus Gaza landet in Israel

Gaza - Eine Rakete aus dem Gazastreifen ist in der Nähe der israelischen Küstenstadt Aschkelon gelandet. Als Reaktion darauf habe Israel einen Stützpunkt der radikal-islamischen Hamas im nördlichen Gazastreifen beschossen, sagte eine Armeesprecherin. Die Hamas teilte mit, dass der Stützpunkt schwer beschädigt worden sei. Verletzte habe es keine gegeben. Auch in Israel hat es laut Armee keine Verletzten gegeben. In den vergangenen Monaten waren vereinzelt Raketen aus dem Gazastreifen im Süden Israels eingeschlagen.

10:43 Trump bekennt sich zur Nato und kommt im Mai nach Brüssel

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich zur Nato bekannt und für Ende Mai erstmals ein Treffen mit den Verbündeten in Brüssel angekündigt. Das teilte die Nato nach einem Telefonat von Generalsekretär Jens Stoltenberg mit Trump mit. Das Weiße Haus bestätigte die "starke Unterstützung" des Präsidenten für die Allianz. Noch vor wenigen Wochen hatte Trump das 1949 von den USA und westlichen Staaten gegründete Verteidigungsbündnis in der jetzigen Form als obsolet bezeichnet, also als überflüssig oder überholt.

09:15 97 US-Unternehmen kritisieren vor Gericht Trumps Einreiseverbot

San Francisco - 97 amerikanische Unternehmen, darunter Apple, Google und Facebook, haben sich vor Gericht gegen das Einreiseverbot von Präsident Donald Trump gewandt. Sie reichten eine ausführliche Stellungnahme im Verfahren bei einem Berufungsgericht in San Francisco ein. Dort wird der Rechtsstreit um das Trump-Dekret ausgefochten. Die Unternehmen betonen unter anderem, dass Einwanderer zu vielen Innovationen in Amerika beigetragen hätten. Das Präsidentendekret sei diskriminierend und widerrechtlich.

09:12 Südkorea verschärft Akku-Regeln nach Note-7-Bränden

Seoul - Nach den Bränden bei Samsungs Galaxy Note 7 will Südkoreas Regierung die Sicherheitsrichtlinien für Akkus verschärfen. Die Behörde für Technologie und Standards kam zu dem Schluss, die Akkus hätten offensichtlich für die Überhitzungsgefahr bei den Note 7 gesorgt. In den Tests sei bei der Hardware und Software des Smartphones selbst dagegen nichts Ungewöhnliches gefunden worden, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie mit. Die Akku-Hersteller sollen künftig Produktproben vorlegen.

08:40 Ursache nach Brand in Saunaclub weiter unklar

Berlin - Die Ursache für den Brand in einem Berliner Saunaclub ist weiter unklar. Ein Brandkommissariat werde im Laufe des Tages die Spurensuche aufnehmen, sagte eine Polizeisprecherin am Morgen. Das verwinkelte Etablissement in der Kurfürstenstraße im Stadtteil Schöneberg hatte gestern Abend Feuer gefangen. Drei Männer waren dabei ums Leben gekommen. Die Todesopfer wurden noch in der Nacht in die Gerichtsmedizin gebracht. Ein 48-Jähriger kam mit Verdacht auf Rauchvergiftung in ein Krankenhaus.