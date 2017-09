Deutschland Durchschnittliche Dauer der Asylverfahren weiter gestiegen

20:31 Gewinnzahlen Lotto am Samstag, 35. Veranstaltung 2017

Houston - In Texas wird mit dem langsamen Sinken der Pegelstände das Ausmaß der Zerstörung durch Wirbelsturm "Harvey" immer deutlicher. Viele Menschen in Houston hatten erstmals die Gelegenheit, die Flutschäden an ihren Häusern mit eigenen Augen zu sehen. "Harvey" könnte nach ersten Schätzungen zur teuersten Naturkatastrophe der USA werden. Präsident Donald Trump traf in Houston Opfer der Katastrophe. Das Weiße Haus hat beim Kongress erste Hilfsgelder in Höhe von umgerechnet 6,6 Milliarden beantragt.