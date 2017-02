Nachrichten-Ticker

07:03 Durchsuchungen wegen Terrorverdachts in Hessen

Frankfurt/Main - Die Polizei hat am Morgen mehrere Objekte in Hessen wegen Terrorverdachts durchsucht. Insgesamt 54 Objekte seien betroffen gewesen, teilte die Oberstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Die Durchsuchungen richteten sich gegen 16 Beschuldigte zwischen 16 und 46 Jahren. Gegen einen 36-jährigen Tunesier wurde Haftbefehl erlassen. Er soll als Anwerber und Schleuser für die Terrororganisation Islamischer Staat tätig gewesen sein. Er habe ein Terrornetzwerk aufbauen wollen, um einen Anschlag zu verüben.

06:30 Durchsuchungen wegen Terrorverdachts in ganz Hessen

Frankfurt - Die Polizei durchsucht seit dem frühen Mittwochmorgen mehrere Objekte in ganz Hessen wegen Terrorverdachts. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

06:28 Vermisste deutsche Urlauberin in Neuseeland wohlauf

Wellington - Nach zwei Tagen und Nächten in der neuseeländischen Wildnis ist eine vermisste deutsche Urlauberin unversehrt wieder aufgefunden worden. Die 19-Jährige wurde nach Polizeiangaben zufällig von einem Wildhüter entdeckt, der in der Nähe des Mount Taranaki Enten zählen wollte. Zuvor hatte eine groß angelegte Suche keinen Erfolg gebracht. Die 19-Jährige hatte sich am Montag bei einer Wanderung verlaufen. Obwohl sie eigentlich mit einer Freundin Urlaub macht, war sie allein unterwegs.

04:55 Nach Bundeswehr-Skandal: Generalinspekteur besucht Kaserne

Pfullendorf - Nach Bekanntwerden von Exzessen unter Soldaten in Pfullendorf wird der Generalinspekteur der Bundeswehr, Volker Wieker, heute in der Kaserne erwartet. Er wolle sich ein Bild vor Ort machen und mit Soldaten sprechen, hieß es aus dem Verteidigungsministerium. In der Elite-Ausbildungskaserne in Pfullendorf gehen Bundeswehr und Justiz Hinweisen auf schwerwiegendes Fehlverhalten nach. Es soll um Erniedrigungen und demütigende Rituale gehen. Sieben Soldaten wurden vom Dienst suspendiert und sollen fristlos entlassen werden.

04:52 Fabrikgebäude nahe Kassel brennt komplett ab

Kassel - Bei einem Brand in der Nähe von Kassel ist ein Fabrikgebäude komplett zerstört worden. 100 Feuerwehrkräfte waren am Abend in Fuldabrück mit sechs Löschfahrzeugen über Stunden im Einsatz. Gasexplosionen erschwerten die Löscharbeiten. Wegen der starken Rauchentwicklung forderten Feuerwehr und Polizei die Anwohner in dem Gebiet auf, ihre Fenster geschlossen zu halten. Die Fabrik gehört einem Hersteller für Metallschläuche und ist 6400 Quadratmeter groß.