Deutschland Endverbleibskontrolle exportierter Waffen hat begonnen

Nachrichten-Ticker

20:47 Titelverteidigerin Kerber: Erstrunden-Pleite bei US Open

New York - Angelique Kerber hat den nächsten Tiefpunkt erreicht. Mit einem bitteren 3:6, 1:6 gegen die Japanerin Naomi Osaka scheiterte die Titelverteidigerin bei den US Open überraschend in der ersten Runde und zeigte dabei knapp ein Jahr nach ihrem Triumph in New York eine enttäuschende Leistung. Nach nur 64 Minuten war die Partie gegen die stark auftretende Weltranglisten-45. vorbei, die Vorjahressiegerin wehrte sich zu wenig. Schon bei den Australian Open scheiterte Kerber als Titelverteidigerin im Achtelfinale, bei den French Open erlebte sie wie jetzt ein Erstrunden-Debakel.

20:28 Niedersachsen-CDU schließt Bündnis mit den Grünen aus

Hannover - Mit einer klaren Absage an ein schwarz-grünes Bündnis und der Verabschiedung eines Wahlprogramms hat die CDU in Niedersachsen weitere Weichen für die Landtagswahl gestellt. Bei einem kleinen Parteitag in Hannover sah Spitzenkandidat Bernd Althusmann für ein Bündnis mit den Grünen keine Chance. Er begründete seine Haltung damit, dass es bei den Grünen in Niedersachsen zuletzt einen Linksruck gegeben habe. Zudem seien auf dem Landesparteitag der Grünen in Göttingen "unflätige Äußerungen" über die CDU gefallen.

19:05 500 Schüler verlangen Abschiebestopp für Mitschüler

Offenbach - Etwa 500 Schüler haben in Offenbach gegen die Abschiebung von Mitschülern nach Afghanistan protestiert. Aufgerufen zu dem Demonstrationszug hatte der Stadtschülerrat. Dieser wolle damit ein Zeichen setzen, sagte Sprecherin Hibba Kauser. Ihren Angaben zufolge droht rund 70 Jugendlichen in Offenbach die Abschiebung, den meisten von ihnen nach Afghanistan. Es sei nicht ertragbar, dass Mitschüler in ein unsicheres Land und damit möglicherweise in den Tod geschickt würden, sagte Kauser. Deshalb verlangten die Schüler einen dauerhaften Abschiebestopp.

19:00 Merkel will Ausweitung der Zollunion mit Türkei verhindern

Berlin - Die Bundesregierung schaltet im Konflikt mit Ankara einen Gang hoch. Bundeskanzlerin Angela Merkel kündigte in Berlin an, Deutschland werde die Verhandlungen über eine Ausweitung der Zollunion zwischen der Europäischen Union und der Türkei blockieren. Sie verwies darauf, dass Gespräche über die Ausweitung der Zollunion von den EU-Mitgliedern einstimmig beschlossen werden müssten. Mit dieser Ankündigung nimmt Merkel auch SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz etwas den Wind aus den Segeln. Schulz hatte ihr vorgeworfen, sie reagiere auf Provokationen der türkischen Regierung zu zögerlich.