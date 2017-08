Deutschland Erdogan mischt sich in den Bundestagswahlkampf ein

21:04 Darmstadt bezwingt St. Pauli

20:58 Süle erzielt erstes Tor der 55. Bundesliga-Saison

München - Niklas Süle hat das erste Tor in der 55. Saison der Fußball-Bundesliga erzielt. Der Neuzugang des FC Bayern München traf am Abend für den deutschen Meister in der neunten Minute des Eröffnungsspiels gegen Bayer Leverkusen. Süle köpfte nach einer Freistoßvorlage des ebenfalls aus Hoffenheim nach München gewechselten Sebastian Rudy zum 1:0 ein.

20:47 Merkel weist Einmischung von Erdogan in den Wahlkampf zurück

20:47 Zwei Tote bei Messerattacke im finnischen Turku

20:44 Demos in Barcelona - Gabriel kann keine Blumen niederlegen

Barcelona - Wegen mehrerer Demonstrationen am Ort des Terroranschlags von Barcelona hat Außenminister Sigmar Gabriel dort nicht der 13 Todesopfer gedenken können. Er und der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian hatten auf der Flaniermeile Las Ramblas am Freitagabend Blumen niederlegen wollen. Stattdessen wollte Gabriel nun deutsche Verletzte in einem Krankenhaus der katalanischen Landeshauptstadt besuchen. Er bleibt noch bis morgen in Barcelona.