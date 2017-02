Nachrichten-Ticker

04:44 Prozess um Tod von Prügelopfer Niklas geht weiter

Bonn - Am Bonner Landgericht wird am Vormittag der Prozess um den Tod des verprügelten Schülers Niklas fortgesetzt. Folgt das Gericht seiner bisherigen Planung, wird es an diesem dritten Verhandlungstag noch nicht konkret um den Angriff auf den 17-Jährigen gehen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Angeklagten Angriffe auch in anderen Zusammenhängen vor - diese sollen zuerst behandelt werden. Den Kernvorwurf des Prozesses, die Attacke auf Niklas im Mai 2016, bestreitet der 21 Jahre alte Hauptangeklagte.

04:43 Große Gemeinsamkeiten: Gabriel findet in Washington Gehör

Washington - Außenminister Sigmar Gabriel ist mit den ersten Gesprächen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence zufrieden. Er habe große Gemeinsamkeiten festgestellt, sagte Gabriel in Washington. Es gebe zwar Differenzen mit US-Präsident Donald Trump, diese hätten sich bei den Treffen mit Pence und Tillerson aber nicht gezeigt. Beide hätten klar gemacht, dass sie ein großes Interesse an einer Stärkung Europas haben, so Gabriel. Pence kündigte in dem Gespräch mit Gabriel an, zur Münchner Sicherheitskonferenz nach Deutschland zu reisen.

03:44 Angelina Jolie kritisiert Trumps Einreiseverbote

Los Angeles - Hollywood-Star Angelina Jolie kritisiert das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Flüchtlinge und Menschen aus sieben muslimisch geprägten Ländern. Flüchtlinge seien selbst oft Opfer von Terrorismus, schreibt Jolie in einem Gastbeitrag für die "New York Times". Die Antwort der USA auf die Flüchtlingskrise müsse "auf Fakten, nicht auf Angst" beruhen. Sie sei stolz auf die Geschichte ihres Landes, wehrlosen Menschen Zuflucht zu geben und sich für die Menschenrechte einzusetzen. Gerade deshalb hätten die US-Einreiseverbote einen Schock ausgelöst, schreibt Jolie.

03:44 Zwei Teenager sterben bei Autounfall nahe Münster

Coesfeld - Zwei Teenager sind bei einem Autounfall in Nordrhein-Westfalen ums Leben gekommen. Der 18-jährige Fahrer kam am Abend nahe Münster aus noch ungeklärter Ursache in einer Kurve von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Auto frontal gegen einen Baum. Er war sofort tot. Sein 17-jähriger Beifahrer starb nach Wiederbelebungsversuchen noch an der Unfallstelle in Lüdinghausen.

03:06 Zehntausende protestieren wieder gegen rumänische Regierung

Bukarest - Zehntausende Menschen haben in ganz Rumänien den dritten Tag in Folge gegen die sozialliberale Regierung demonstriert. Der Protest richtet sich gegen eine per Eilverordnung eingeschränkte Strafverfolgung von Amtsmissbrauch. Trotz Kritik auch aus den eigenen Reihen lehnt es der Ministerpräsident nach wie vor ab, die Verordnung abzuschaffen. Die Demonstrationen blieben diesmal friedlich, nachdem Randalierer am Mittwochabend in Bukarest Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Wurfgeschossen angegriffen hatten.