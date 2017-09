Deutschland Fahnder finden Gift bei mutmaßlichem Erpresser - Haftbefehl

18:46 FDP-Chef: Schulz in etwa vier Wochen kein SPD-Chef mehr

Berlin - Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner erwartet, dass SPD-Chef Martin Schulz in wenigen Wochen abgelöst wird und die Sozialdemokraten sich danach wieder für eine große Koalition mit der Union öffnen. "In der Zeit nach Schulz, also in etwa vier Wochen, werden sich die Sozialdemokraten die Frage neu stellen", sagte er der "Bild am Sonntag". Lindner äußerte erneut sein Unverständnis darüber, dass die SPD nicht für eine Regierungskoalition zur Verfügung steht und auf jeden Fall in die Opposition gehen will.