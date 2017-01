Nachrichten-Ticker

03:51 Ermittlungen nach Berliner Attentat kommen voran

Karlsruhe - Nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt sind die Fahnder möglicherweise einen Schritt weitergekommen. Die Bundesanwaltschaft will am Nachmittag über zwei Kontaktmänner des mutmaßlichen Attentäters Anis Amri informieren. Die Behörde hatte gestern in einem Berliner Flüchtlingsheim die Unterkunft eines 26-jährigen Tunesiers durchsuchen lassen. Laut SWR haben die Ermittler zunächst keinen Haftbefehl beantragt, den Mann aber vorläufig festgenommen. Auch eine Berliner Wohnung wurde durchsucht. Dort soll sich ein früherer Mitbewohner Amris aufgehalten haben.

03:44 Trump plant Pressekonferenz am 11. Januar

New York - Der designierte US-Präsident Donald Trump will in der kommenden Woche nach langer Zeit seine erste Pressekonferenz geben. Der Republikaner bestätigte per Twitter, dass diese für Mittwoch geplant sei. Am Tag zuvor will sich der scheidende Präsident Barack Obama mit einer großen Rede von den Amerikanern verabschieden. Die letzte richtige Pressekonferenz Trumps hatte im Juli stattgefunden. Seit seinem Wahlsieg am 8. November hat der 70-Jährige bei Auftritten nur sporadisch Fragen von Journalisten beantwortet.

02:49 CSU-Landesgruppe beginnt "Sicherheits"-Klausur in Seeon

Seeon - Die CSU-Abgeordneten im Bundestag beginnen heute ihre dreitägige Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon. Zum Start in das Bundestagswahljahr wollen die Parlamentarier scharfe Beschlüsse zur inneren Sicherheit und Flüchtlingspolitik treffen. 2017 werde in einer aufgewühlten Welt, die aus den Fugen geraten sei, eines der schwierigsten Wahlkampfjahre, sagte Gerda Hasselfeldt. Sie gibt nach der Bundestagswahl den Vorsitz der CSU-Landesgruppe ab. Auch CSU-Chef Seehofer und Bayerns Innenminister Herrmann besuchen die Klausur.

02:44 Prinz Harry fühlt sich nirgends so wohl wie in Afrika

London - Ein Aufenthalt in Afrika hat Prinz Harry geholfen, über den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana hinwegzukommen. Noch heute hat er deshalb eine starke emotionale Bindung zum afrikanischen Kontinent. Das sagte der fünfte in der britischen Thronfolge dem britischen Magazin "Town and Country". Die afrikanische Natur habe ihm geholfen, mit dem Verlust klarzukommen. "In Afrika kann ich mehr ich selbst sein als irgendwo sonst auf der Welt."

01:50 Fall Anis Amri: Durchsuchungen bei Kontaktmann

