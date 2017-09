Deutschland FDP schielt auf das Finanzministerium - CDU will Schäuble

Nachrichten-Ticker

02:22 Unwetter in Rumänien - Mindestens acht Tote

Bukarest - Bei einem kurzen, aber schweren Unwetter im Westen Rumäniens sind gestern mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Die Zahl der Verletzten liegt nach unterschiedlichen Medienberichten zwischen 60 und 80. In der Region Timisoara wurden Bäume entwurzelt, Gebäude beschädigt und Autos umgeworfen. In vielen Orten fiel die Stromversorgung aus, auch der Bahnverkehr wurde zeitweilig unterbrochen.

02:21 Wieder Proteste nach Polizisten-Freispruch in St. Louis

St. Louis - Dritter Tag der Proteste: In der US-Stadt St. Louis haben auch gestern wieder Hunderte Menschen gegen Polizeigewalt und Diskriminierungen Schwarzer demonstriert. Anlass ist der umstrittene Freispruch für einen weißen ehemaligen Polizisten, der 2011 nach einer Autoverfolgungsjagd einen afroamerikanischen mutmaßlichen Drogendealer erschossen hatte. Am Freitag und Samstag waren die Proteste eskaliert: Demonstranten warfen Steine und Flaschen gegen Polizisten, zertrümmerten zahlreiche Schaufenster und richteten Schäden am Wohnhaus der Bürgermeisterin an.

01:24 FDP schielt auf das Finanzministerium - CDU will Schäuble

Berlin - Die FDP will im Fall einer Regierungsbeteiligung den Finanzminister stellen. Vorstandsmitglied Alexander Hahn sagte der "Bild"-Zeitung: Die FDP sollte in keine Regierung eintreten, in der sie nicht den Finanzminister stelle. Nur so könnten zentrale Wahlversprechen wie eine bessere Finanzierung der Bildung und eine Reform des Steuersystems gewährleistet werden. Unions-Fraktionsvize Michael Fuchs sagte dem Blatt zu dem Vorstoß: "Wir haben in Wolfgang Schäuble einen exzellenten Finanzminister. Deshalb sollte er auch nach der Wahl Bundesfinanzminister bleiben."

00:44 Nach "Irma" nimmt Hurrikan "Maria" Kurs auf Karibikinseln

Miami - Tropensturm "Maria" ist im Atlantik zu einem Hurrikan erstarkt und steuert auf mehrere Karibikinseln zu, die vor nicht einmal zwei Wochen von "Irma" verwüstet worden waren. Für Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis und Montserrat wurden bereits Hurrikan-Warnungen ausgegeben. Um 23.00 Uhr deutscher Zeit befand sich "Maria" 225 Kilometer nordöstlich von Barbados und entwickelte Windgeschwindigkeiten von 225 Stundenkilometern, wie das Hurrikan-Zentrum in Miami mitteilte. Den Angaben zufolge ähnelt ihr bisheriger Kurs dem von "Irma" stark.

00:26 Zwei Festnahmen nach Anschlag - Terrorwarnung zurückgestuft

London - Zwei Tage nach dem Anschlag auf die Londoner U-Bahn mit 30 Verletzten haben die britischen Behörden die höchste Terrorwarnstufe für das Land zurückgenommen. Das teilte Innenministerin Amber Rudd mit. Ein Anschlag gilt demnach nicht mehr als möglicherweise "unmittelbar bevorstehend", sondern nur noch als "hoch wahrscheinlich". Zuvor hatte die Polizei die Festnahme eines zweiten Verdächtigen mitgeteilt. Der 21-Jährige wurde im Westen Londons wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Am Samstag war bereits ein 18-jähriger Mann am Hafen von Dover festgenommen worden.