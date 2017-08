Deutschland Flüchtlings-Bundesamt richtet "Hotline" für Gerichte ein

07:55 Flüchtlings-Bundesamt richtet "Hotline" für Gerichte ein

Nürnberg - Nach der Kritik von Verwaltungsgerichten an der Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge will die Behörde eine Art Hotline einrichten. "Wir müssen gut erreichbar und fachlich auskunftsfähig sein, wenn Richter Fragen zu Fällen haben", sagte BAMF-Präsidentin Jutta Cordt der dpa. Daher werde es von September an - sobald es technisch umgesetzt ist - eine Einheit geben, die Fragen von Gerichten rasch klären kann.

07:53 Schumacher-Rekord in Gefahr: Hamilton kann gleichziehen

Spa-Francorchamps - Formel-1-Pilot Lewis Hamilton kann den Pole-Rekord von Michael Schumacher einstellen. Wenn der britische Mercedes-Pilot die Qualifikation zum Großen Preis von Belgien gewinnt, wird er zum 68. Mal von Position eins in ein Rennen starten. Genauso oft gelang das Schumacher in dessen Karriere. Verhindern will die mögliche Hamilton-Pole in Spa vor allem WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel. Der Ferrari-Pilot will sich in eine gute Ausgangslage für den ersten Grand Prix nach der Sommerpause bringen.