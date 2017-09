Deutschland Forscher rechnen mit bis zu 80 Prozent Wahlbeteiligung

03:49 Millionen-Fund: Ex-Minister kommt in Brasilien in U-Haft

Brasília - Ein Vertrauter von Brasiliens Präsident Michel Temer kommt nach dem Fund mehrerer ominöser Kartons, Taschen und Koffer mit umgerechnet 13,7 Millionen Euro in Untersuchungshaft. Nach der Festnahme in der Stadt Salvador wegen Fluchtgefahr wurde der Ex-Minister Geddel Vieira Lima in ein Gefängnis in der Nähe der Hauptstadt Brasília gebracht. Er war Temers Kabinettschef, musste aber nach Korruptionsvorwürfen im November 2016 sein Amt abgeben. Parteiübergreifend ist fast die ganze politische Elite des fünftgrößten Landes der Welt mit Korruptionsvorwürfen konfrontiert.

01:43 Südafrikaner Anderson erster Finalist bei den US Open

New York - Der Südafrikaner Kevin Anderson hat bei den US Open als erster Tennisspieler das Endspiel erreicht. Der 31-Jährige setzte sich in New York im Außenseiter-Halbfinale gegen den Spanier Pablo Carreno Busta 4:6, 7:5, 6:3, 6:4 durch und steht damit erstmals im Finale eines Grand-Slam-Turniers. Der Weltranglisten-32. trifft am Sonntag auf den Sieger des Duells zwischen dem Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal aus Spanien und dem Argentinier Juan Martin del Potro.