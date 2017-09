Deutschland #fragendiefehlen: Wenn das Netz beim TV-Duell moderiert hätte

Nachrichten-Ticker

01:49 Görges scheitert bei US Open - Keine Deutsche mehr dabei

New York - Ein Jahr nach dem Triumph von Angelique Kerber ist Julia Görges bei den US Open als letzte deutsche Tennisspielerin im Achtelfinale ausgeschieden. Die 28-Jährige aus Bad Oldesloe verlor in New York gegen Sloane Stephens aus den USA 3:6, 6:3, 1:6. Stephens trifft jetzt auf die Lettin Anastasija Sevastova, die sich gegen Maria Scharapowa 5:7, 6:4, 6:2 durchsetzte. In entscheidenden Momenten zeigte Görges eine zu fehlerhafte Vorstellung. Das Damen-Feld des Grand-Slam-Saisonabschlusses geht nun ohne deutsche Beteiligung weiter.

01:47 Trump warnt Nordkorea: Verteidigung "mit allen Mitteln"

Washington - US-Präsident Donald Trump hat im Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm seine Entschlossenheit bekräftigt, das eigene Land und Verbündete zu verteidigen - "mit der vollen Bandbreite der zur Verfügung stehenden diplomatischen, konventionellen und nuklearen Kapazitäten". Trump erklärte das nach Angaben des Weißen Hauses in einem Telefonat mit dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe. Nordkorea hatte gestern eine Wasserstoffbombe getestet. Als Reaktion auf den jüngsten Atomtest Nordkoreas hat Südkorea ebenfalls Raketen gestartet.

00:53 Südkorea antwortet mit eigenem Test auf Nordkoreas Provokation

Seoul - Als Reaktion auf den jüngsten Atomtest Nordkoreas hat Südkorea ebenfalls Raketen gestartet. Das Militär berichtete laut südkoreanischer Nachrichtenagentur Yonhap, bei der Übung hätten eine Boden-Boden-Rakete und eine Langstrecken-Luft-Boden-Rakete genau die vorgesehenen Ziele im Japanischen Meer getroffen. Nordkorea hatte nach eigenen Angaben gestern eine Wasserstoffbombe getestet, die ein Vielfaches stärker ist als herkömmliche atomare Sprengsätze. Die USA drohten Nordkorea daraufhin mit einer massiven militärischen Antwort, falls die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten bedroht würden.

00:47 #fragendiefehlen: Wenn das Netz beim TV-Duell moderiert hätte

Berlin - Flüchtlinge, Rente, Diesel, der Konflikt mit der Türkei: Die Themenauswahl beim TV-Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz hat nicht jeden überzeugt. Unter dem Hashtag #fragendiefehlen schrieben Menschen auf Twitter, was sie stattdessen gefragt hätten. Viele vermissten zum Beispiel Fragen zu sozialer Gerechtigkeit. Eine Nutzerin fragte in Richtung Martin Schulz: "Wann wird Bildung in Deutschland wieder unabhängig vom sozialen Status?" An Merkel gerichtet fragte ein anderer: "In ihrer Regierungszeit ist die Ungleichheit immer größer geworden. Wie ändern sie das?"

00:20 Umfragen: Merkel gewinnt TV-Duell gegen Schulz

Berlin - Drei Wochen vor der Bundestagswahl hat Kanzlerin Angela Merkel Umfragen zufolge das TV-Duell gegen ihren Herausforderer Martin Schulz gewonnen. Blitzumfragen von ARD und ZDF sahen die CDU-Chefin vorne. Damit könnte Schulz die Chance vergeben haben, kurz vor der Wahl am 24. September eine Trendwende für seine SPD herbeizuführen. Schulz hatte versucht, Merkel bei zentralen Themen wie Flüchtlingen, Rente und der Türkei in Bedrängnis zu bringen. Die SPD liegt seit Wochen in den Umfragen im Schnitt 15 Prozentpunkte hinter der Union.