Nachrichten-Ticker

15:05 Schulz nennt AfD "Schande für die Bundesrepublik"

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat den Populisten in Europa den Kampf angesagt. Die AfD sei "keine Alternative für Deutschland, sondern eine Schande für die Bundesrepublik", sagte er in seiner Nominierungsrede. Wer die freie Presse attackiere und von Lügenpresse spreche, wolle ein anderes Land, sagte Schulz. An die Nationalisten in Frankreich und den Niederlanden gerichtet sagte er: Wozu ein blinder Nationalismus führe, habe man in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland gesehen. Die SPD sei ein Bollwerk gegen diesen wütenden Nationalismus.

14:59 Trump: Brauchen starke Grenzen und extreme Kontrollen

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sein umstrittenes Einreiseverbot für viele Muslime indirekt verteidigt. "Unser Land braucht starke Grenzen und extreme Kontrollen, JETZT. Schaut euch an was in Europa und der Welt passiert - ein entsetzliches Chaos!", twitterte Trump. Der Präsident hatte als Kernstück seines Anti-Terror-Kampfes einen Einreisestopp für Menschen aus sieben überwiegend muslimischen Ländern verfügt. Ein New Yorker Gericht bremste den Erlass allerdings in der Nacht. Der Gerichtsentscheid legt nahe, dass der Erlass gegen die US-Verfassung verstößt.

14:56 Weltweit Sorge nach Trumps Einreiseverboten für Muslime

Washington - Donald Trump hat mit seinem Einreiseverbot für viele Muslime international Besorgnis und Proteste ausgelöst. Bürgerrechtsorganisationen haben gegen den Erlass zumindest einen Teilsieg errungen: Ein New Yorker Gericht bremste den Einreisestopp. Der Entscheid legt nahe, dass der Erlass gegen die US-Verfassung verstößt. Kritik kommt unter anderem von Angela Merkel. Die Kanzlerin habe ihr Bedauern über die Entscheidung in dem gestrigen Telefonat mit Trump ausgedrückt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert.

13:52 Zuschauer stirbt nach Werder-Spiel gegen die Bayern

Bremen - Kurz nach dem Bundesligaspiel von Werder Bremen gegen den FC Bayern ist gestern Nachmittag ein Zuschauer gestorben. Das teilte der norddeutsche Fußball-Erstligist heute mit. Der Besucher aus Ostfriesland war nach Angaben des Clubs kurz vor dem Schlusspfiff aufgrund von Schmerzen im Oberkörper und Übelkeit notärztlich versorgt worden, doch die Hilfe kam zu spät. Nach einer Untersuchung der Polizei sei am Abend eine natürliche Todesursache bestätigt worden.

13:45 Schulz: SPD will stärkste Kraft in Deutschland werden

Berlin - Kanzlerkandidat Martin Schulz will mit der SPD stärkste Kraft bei der Bundestagswahl werden und das Kanzleramt übernehmen. "Ich trete mit dem Anspruch an, Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland zu werden", sagte Schulz nach seiner offiziellen Nominierung durch den Parteivorstand in Berlin. In der großen Koalition mit der Union seien es die Sozialdemokraten gewesen, die wichtige Zukunftsprojekte angeschoben und umgesetzt hätten. Schulz soll am 19. März auf einem Sonderparteitag in Berlin offiziell zum Parteichef gewählt werden.