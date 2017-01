14:16 Früherer HRE-Bankchef Funke muss vor Gericht

Frankenthal - Nach dem Tod einer Bewohnerin in einem Altenpflegeheim in der Pfalz wird gegen drei Ex-Mitarbeiter wegen Mordverdachts ermittelt. Als dritter Verdächtiger sitzt ein 47-Jähriger seit Silvester in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Es bestehe der dringende Verdacht, dass er an der Ermordung der Frau beteiligt gewesen sei. Der 47-Jährige bestreite die Vorwürfe. Die Ermittler prüften jetzt, ob weitere Todesfälle auf das Konto der drei gingen. Alle stehen zudem im Verdacht, Heimbewohner gequält und misshandelt zu haben.

Berlin - Zwei der Todesopfer des Silvesteranschlags in Istanbul kamen nach Angaben des Auswärtigen Amtes aus Deutschland. Man gehe davon aus, dass zwei der Todesopfer hier ihren festen Wohnsitz hatten, sagte ein Sprecher. Einer habe sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit. Bei dem anderen gehe man derzeit davon aus, dass er nur türkischer Staatsangehöriger ist. Beide hätten in Bayern gewohnt. Der Sprecher fügte an, dass drei deutsche Staatsangehörige bei dem Anschlag verletzt worden seien.

Kochel am See - Beim Flächenbrand in einem Wald am Jochberg in Oberbayern ermittelt die Polizei gegen zwei Männer wegen fahrlässiger Brandstiftung. Das zunächst genannte angebliche Notsignal habe sich in den Ermittlungen nicht bestätigt, teilte ein Sprecher mit. Die beiden Männer hätten wahrscheinlich ein Lagerfeuer entzündet, welches außer Kontrolle geraten sei. Die Flammen breiteten sich auf einer Fläche von 100 Hektar aus. Am Sonntag hatten etwa 100 Einsatzkräfte mit Hubschraubern den Brand bekämpft und konnten ihn so eindämmen.