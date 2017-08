Nachrichten-Ticker

17:25 RB Leipzig dreht Spiel gegen SC Freiburg und feiert ersten Sieg

Leipzig - RB Leipzig hat den ersten Sieg in der neuen Saison der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Sachsen siegten daheim 4:1 gegen den SC Freiburg, nachdem sie ihr Auftaktspiel 0:2 beim FC Schalke 04 verloren hatten. Freiburg hat nach den ersten beiden Partien erst einen Punkt auf dem Konto.

17:18 Kleinflugzeug stürzt neben Bahnstrecke ab - 82-jähriger Pilot tot

Leer - Ein 82-jähriger Hobbypilot ist mit seinem Kleinflugzeug wenige Meter neben einer Bahnstrecke in Ostfriesland abgestürzt. Der Senior ist tot. Sein Hund, der mit an Bord war, überlebte, wie die Polizei mitteilte. Das Flugzeug verfehlte die regelmäßig befahrene Bahnstrecke Leer-Emden nur ganz knapp. Der Lokführer eines vorbeifahrenden Zuges entdeckte das Wrack und alarmierte die Rettungskräfte. Noch ist laut Feuerwehr und Polizei unklar, warum die einmotorige Maschine abstürzte.

17:09 Tropensturm "Harvey" bringt Fluten und Verwüstung nach Texas

Houston - Verheerende Regenmassen und Überschwemmungen, Tod und Zerstörung: Der Wirbelsturm "Harvey" hat am Wochenende in Südtexas dramatische Verwüstungen angerichtet. Vor allem Houston hatte ein hochgefährliches Problem: Sintflutartiger Dauerregen führte in vielen Teilen der Millionenstadt zu massiven Überflutungen. Menschen waren in Häusern eingeschlossen, Autos standen bis zu den Dächern im Wasser, eine Frau ertrank beim Verlassen ihres Wagens. Auch in anderen Teilen des US-Staates gab es Sturmschäden an Häusern, entwurzelte Bäume und umgestürzte Strommasten.

16:45 Fünf Tote nach Unglück in österreichischen Alpen sollen Deutsche sein

Krimml - Die fünf Toten des schweren Bergunfalls in Österreich sind wahrscheinlich Deutsche. Martin Reichholf von der Bezirkshauptmannschaft Zell am See bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: "Wir gehen davon aus, dass alle Bergsteiger Deutsche sind." Demnach rutschte einer aus der Seilschaft in einem Gletscherbereich aus und riss die anderen mit. Die Gruppe sei 200 Meter über Eis und Geröll abgestürzt. Der Hang sei etwa 40 Grad steil gewesen. Eindeutig identifiziert wurde nach dem Unfall laut Reichholf zunächst nur einer. Es handle sich um einen 34-Jährigen aus Bayern.

