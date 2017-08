Deutschland Gabriel glaubt offenbar nicht mehr an SPD als stärkste Partei

Nachrichten-Ticker

22:45 Gabriel glaubt offenbar nicht mehr an SPD als stärkste Partei

Hamburg - Außenminister Sigmar Gabriel glaubt offenbar nicht mehr daran, dass die SPD bei der Bundestagswahl stärkste Partei werden kann. "Eine große Koalition ist deswegen nicht sinnvoll, weil damit die SPD den Kanzler nicht stellen kann", sagte er in einem live im Internet übertragenen "Spiegel"-Interview. Den Kanzler kann die SPD in einem solchen Bündnis nur stellen, wenn sie stärker als die CDU/CSU wird. Gabriel verwies in dem "Spiegel"-Interview auf den Anspruch von Schulz, Kanzler zu werden, machte aber auch deutlich, dass er das bei einer großen Koalition für unrealistisch hält.

21:56 Pfiffe und Applaus für Merkel in Erlangen

Erlangen - Erneut ist ein Wahlkampfauftritt von Bundeskanzlerin Angela Merkel von Buh-Rufen und Pfiffen überschattet worden. In Erlangen in Mittelfranken gab es zwar viel Applaus für die CDU-Chefin, doch skandierten einige Demonstranten "Hau ab" und "Merkel muss weg." Die Kanzlerin reagierte in ihrer Rede darauf: "Ich glaube nicht, dass man durch Schreien und Pfeifen die Welt zum Besseren verändert." Einige Demonstranten hielten ein Transparent mit dem AfD-Schriftzug in die Höhe. Zuvor hatten Demonstranten in Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen Merkel mit Buh-Rufen empfangen.

21:49 Sheriff: Sechs Familienmitglieder sterben in "Harvey"-Fluten

Houston - Sechs Mitglieder einer texanischen Familie sind in den Fluten von Tropensturm "Harvey" in einem Kleinbus ums Leben gekommen. Das bestätigte Harris-County-Sheriff Ed Gonzalez. Bei den Toten handelt es sich um ein älteres Ehepaar im Alter von 81 und 84 Jahren sowie deren vier Enkel im Alter zwischen 6 und 16 Jahren. Die offiziell von den Behörden bestätigte Zahl der Toten im Zusammenhang mit "Harvey" in Texas ist damit auf zehn gestiegen. Zählungen von Medien gehen jedoch von deutlich höheren Opferzahlen aus.

21:26 Höwedes-Transfer von Schalke nach Turin perfekt

Gelsenkirchen - Der Wechsel von Benedikt Höwedes vom FC Schalke 04 zum italienischen Fußball-Meister Juventus Turin ist perfekt. Wie der Bundesligist mitteilte, wird der Nationalspieler zunächst für ein Jahr vom Champions-League-Finalisten ausgeliehen. Höwedes war als 13-Jähriger zum Revierclub gewechselt. Für die Königsblauen bestritt der Abwehrspieler 240 Bundesligaspiele. Nach Angaben von Juventus zahlt der Club 3,5 Millionen Euro Leihgebühr für Höwedes. Höwedes war vor Saisonbeginn vom neuen Schalke-Coach Domenico Tedesco als Kapitän abgesetzt worden und hatte seinen Stammplatz verloren.

20:56 Nahrungsmittel und Energie teurer: Inflation zieht erneut leicht an

Wiesbaden - Das Leben in Deutschland ist den dritten Monat in Folge etwas teurer geworden. Angetrieben von höheren Nahrungsmittel- und Energiepreisen kletterte die Jahresinflationsrate im August auf 1,8 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Vor allem für Nahrungsmittel sowie Haushaltsenergie und Sprit mussten Verbraucher im August mehr zahlen als im Jahr zuvor. Bei den Nahrungsmitteln dürften nach Daten Statistischer Landesämter vor allem deutlich gestiegene Preise für Butter und Molkereiprodukte durchgeschlagen haben.