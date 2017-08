Deutschland Gabriel nimmt Anfeindungen aus der Türkei gelassen

Nachrichten-Ticker

02:05 Erstes US-Urteil gegen VW-Mitarbeiter erwartet

Detroit - In den USA soll erstmals ein Volkswagen-Mitarbeiter wegen seiner Rolle im Abgas-Skandal zur Rechenschaft gezogen werden. Der zuständige Richter Sean Cox will heute bei einer Anhörung in Detroit das Urteil für den Angeklagten James Liang verkünden und über dessen Strafmaß entscheiden. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den langjährigen VW-Ingenieur, die US-Behörden über den Einbau einer illegalen Software zur Manipulation von Abgaswerten in Dieselwagen getäuscht zu haben. Die Anklage fordert drei Jahre Haft und eine Geldstrafe von 20 000 Dollar.

01:41 Seehofer kritisiert Brüssels "Nein" zu längeren Grenzkontrollen

Berlin - Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer hat verärgert darauf reagiert, dass die EU-Kommission eine erneute Verlängerung der Ausnahmegenehmigung für Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze ablehnt. Das sei jetzt wieder so eine Sommeräußerung von irgendjemandem aus Brüssel, sagte der CSU-Chef den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das zeige, wie wenig Bezug die zu den Befindlichkeiten der Bevölkerung haben. Die Kontrollen waren im September 2015 in der Hochphase der Flüchtlingskrise eingeführt worden. Sie sind nur aufgrund einer Sondergenehmigung möglich.

01:09 Gabriel nimmt Anfeindungen aus der Türkei gelassen

Berlin - Außenminister Sigmar Gabriel hat gelassen auf die jüngsten persönlichen Anfeindungen aus der Türkei reagiert. Er könne professionell damit umgehen, sagte Gabriel der "Bild"-Zeitung. er finde schlimmer, was Präsident Erdogan über Deutschland gesagt habe - Nazi-Deutschland. Für ihn sei das ein Zeichen, "dass die nicht weiter wissen mit ihren Argumenten. Er könne das kaum ernst nehmen. Der türkische EU-Minister Ömer Celik hatte Gabriel und dessen österreichischem Kollegen Sebastian Kurz unter anderem vorgeworfen, von "Rassisten" zu kopieren.

00:50 Umfrage: Union und SPD büßen ein - AfD legt zu

Berlin - Vier Wochen vor der Bundestagswahl haben Union und SPD nach dem neuen ARD-"Deutschlandtrend" an Zustimmung verloren. Die Union büßte demnach im Vergleich zur letzten Umfrage einen Prozentpunkt auf 38 Prozent ein, die SPD zwei Prozentpunkte auf 22 Prozent. Die AfD legte dagegen von acht auf 10 Prozent zu. Die FDP gewann einen Punkt auf 9 Prozent. Die Linke und die Grünen verharrten bei 9 beziehungsweise 8 Prozent.

00:25 Waffenruhe in der Ostukraine in Kraft getreten

Kiew - Im Kriegsgebiet Ostukraine ist ein weiterer Anlauf für eine Waffenruhe unternommen worden mit Blick auf den Schulbeginn am 1. September. Die Feuergefechte zwischen ukrainischen Regierungstruppen und prorussischen Separatisten sollten um 23 Uhr deutscher Zeit eingestellt werden. Aus dem Kampfgebiet gibt es bislang keine Informationen über die Lage. Vertreter der ukrainischen Regierung, Russlands und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatten sich am Mittwoch auf die Waffenruhe geeinigt.