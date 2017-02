Nachrichten-Ticker

09:29 Gabriel sieht große Gemeinsamkeiten mit Pence und Tillerson

Washington - Außenminister Sigmar Gabriel hat bei den ersten Gesprächen mit seinem US-Kollegen Rex Tillerson und Vizepräsident Mike Pence in Washington große Gemeinsamkeiten festgestellt. Es gebe zwar Differenzen mit US-Präsident Donald Trump bei den Themen Migration, Europa oder der Haltung zu Russland, sagte Gabriel. In den Gesprächen mit Pence und Tillerson hätten sich diese Unterschiede aber nicht gezeigt. Sowohl Pence als auch Tillerson hätten klar gemacht, dass sie ein Interesse an einer Stärkung Europas haben.

09:27 Polizei schnappt Autoknackerbande

Heidelberg - Die Polizei hat eine Autoknackerbande geschnappt, die Lenkräder, Navis und Displays im Wert von rund einer Million Euro aus Autos erbeutet haben soll. Nach Angaben eines Sprechers könnten mehr als 100 Diebstähle auf das Konto der drei Männer aus Litauen gehen. Die Beamten hatten im August vergangenen Jahres bei Kontrollen gestohlene Navigationsgeräte in einem Lastwagen bei Görlitz entdeckt. Weitere Ermittlungen führten die Beamten in den Kreis Karlsruhe. Von dort ging das Trio regelmäßig auf Beutezug.

08:27 USA laut Medienberichten vor neuen Sanktionen gegen Iran

New York - Die US-Regierung will Medienberichten zufolge bald neue Sanktionen gegen den Iran verhängen. Das geschehe möglicherweise schon heute, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf beteiligte Personen. Demnach soll sich die Maßnahme gegen iranische Einrichtungen richten, die am Raketenprogramm beteiligt sind oder Gruppen unterstützen, die die USA als terroristisch einstuft. Am vergangenen Wochenende hatte der Iran nach einem Medienbericht erstmals einen selbst hergestellten Marschflugkörper getestet.

07:55 Sieben Tote nach Hauseinsturz in China

Peking - Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in China sind sieben Menschen tot geborgen worden. Zwei wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, wie die Verwaltung des Kreises Wenchang in der ostchinesischen Provinz Zhejiang mitteilte. Eine Frau sei rund 23 Stunden nach dem Unglück noch lebend geborgen worden. Am Vorabend war schon eine 63-jährige Frau nach mehr als 14 Stunden aus den Trümmern gerettet worden, nachdem sie ihre Familie mit dem Handy angerufen hatte, wie die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

07:25 Frau findet zwei tote Handwerker im Keller

Wiesbaden - Im Keller eines Einfamilienhauses bei Wiesbaden sind zwei tote Handwerker gefunden worden. Eine Bewohnerin entdeckte die Leichen der 38 und 58 Jahre alten Männer am Abend, nachdem sie das Haus in Taunusstein für mehrere Stunden verlassen hatte, wie die Polizei mitteilte. Die Handwerker waren dort ersten Erkenntnissen zufolge mit Bauarbeiten beschäftigt. Laut Polizei wiesen ihre Körper Verletzungen auf. Deren Herkunft und die Todesursache sind noch unklar. Ein Polizeisprecher bezeichnete den Fall als "dubios".