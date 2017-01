12:28 Vogelgrippe breitet sich weiter mit großer Dynamik aus

Greifswald (dpa) – Die hochansteckende Vogelgrippe breitet sich nach Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts weiter mit großer Dynamik aus. Inzwischen seien 23 europäische Staaten betroffen, sagte FLI-Vizepräsident Franz Conraths auf der Insel Riems bei Greifswald. Zahlreiche europäische Staaten melden demnach täglich neue Fälle. In Deutschland sei der gefährliche H5N8-Erreger bei Wildvögeln in 15 Bundesländern nachgewiesen worden. Außerdem seien inzwischen etwa 40 Geflügelhaltungen betroffen.

12:26 Ermittlungen gegen Winterkorn wegen Betrugsverdachts

11:27 Gauck ernennt Gabriel zum neuen Außenminister

11:10 Gedenkstunde im Bundestag für Opfer des Nazi-Regime

Berlin - In einer bewegenden Gedenkstunde hat der Bundestag an die Millionen Opfer des Nazi-Regimes erinnert. Parlamentspräsident Norbert Lammert betonte die Verantwortung Deutschlands, diese Verbrechen nie zu vergessen, und verwies auf den Artikel 1 des Grundgesetzes: Die Würde des Menschen sei unantastbar. Sie zu achten und zu schützen sei Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Doch die Geschichte zeige: Die Würde des Menschen ist antastbar. Nirgendwo sei dieser Nachweis gründlicher erbracht worden als in Deutschland.