15:59 Wehrbeauftragter fordert mehr Tempo bei Bundeswehrreform

Berlin - Der Wehrbeauftragte Hans-Peter Bartels hat deutlich mehr Tempo bei der Bundeswehrreform gefordert. "Das Umsteuern hat begonnen. Aber bei den Soldatinnen und Soldaten kommt noch nicht mehr Personal und mehr Ausrüstung an. Sondern erstmal mehr Aufträge", kritisierte Bartels bei der Vorstellung seines Jahresberichts zum Zustand der Truppe in Berlin. "Es geht alles viel zu langsam." Das Tempo der eingeleiteten Trendwende bei Material, Personal und Finanzen müsse deutlich anziehen.

15:58 Gabriel soll Außenminister werden

Berlin - Vizekanzler und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will nach seinem Verzicht auf die SPD-Kanzlerkandidatur Außenminister werden. Als neue Wirtschaftsministerin soll in einer Sondersitzung der Bundestagsfraktion morgen seine bisherige Staatssekretärin Brigitte Zypries vorgestellt werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus SPD-Kreisen.

15:54 Gauck bestätigt: Bundestagswahl am 24. September

15:52 Zypries als Wirtschaftsministerin im Gespräch

15:52 Gabriel verzichtet: Schulz soll antreten

Berlin - Paukenschlag bei der SPD: Partei-Chef Sigmar Gabriel verzichtet auf die Kanzlerkandidatur und schlägt den bisherigen EU-Parlamentspräsidenten Martin Schulz als Herausforderer von Kanzlerin Angela Merkel vor. Schulz solle auch Parteichef werden, sagte Gabriel nach Teilnehmerangaben in der SPD-Fraktionssitzung in Berlin. Laut "Zeit" wird der jetzige Wirtschaftsminister Gabriel ins Auswärtige Amt wechseln und Nachfolger von Minister Frank-Walter Steinmeier werden. Steinmeier tritt am 12. Februar bei der Bundespräsidentenwahl als Kandidat der großen Koalition an.