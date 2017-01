Berlin - Die Tarifverhandlungen für die rund 8000 Beschäftigten von Coca-Cola in Deutschland sind schon in der ersten Runde geplatzt. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten brach das Treffen ab und kündigte "in den nächsten Wochen bundesweite Aktionen bis hin zu Warnstreiks" an. "Das Magerangebot von nur 1,3 Prozent Lohn- und Gehaltserhöhung ist ein Schlag ins Gesicht der Beschäftigten", hieß es in einer Mitteilung in Berlin.