Nachrichten-Ticker

02:58 Russland führt Grenzzonen zu Weißrussland ein

Moskau - Russland wird die Grenze zu seinem Bündnispartner Weißrussland stärker kontrollieren. Der russische Inlandsgeheimdienst FSB richtet Grenzzonen in den Verwaltungsgebieten ein, die an Weißrussland grenzen. Bislang gab es zwischen den Ländern keine Personen- oder Zollkontrollen. Allerdings bemängelt die russische Regierung, dass verbotene EU-Lebensmittel gelegentlich auf dem Umweg über Weißrussland eingeschmuggelt werden. Außerdem will Weißrussland Visaerleichterungen für Touristen einführen. Russland befürchtet, dass deshalb mehr Ausländer illegal ins Land gelangen könnten.

02:16 May veröffentlicht Brexit-Plan

London - Die britische Regierung veröffentlicht heute einen Plan für die Trennung von der Europäischen Union. Premierministerin Theresa May hatte vor zwei Wochen in einer Grundsatzrede einen "harten Brexit" angekündigt, der auch den Ausstieg aus dem europäischen Binnenmarkt beinhaltet. Damals versprach sie vor allem auf Druck der Opposition, noch einen genaueren Plan zu ihrer Verhandlungsstrategie vorzulegen. In diesem soll es auch um die Rechte von EU-Ausländern gehen.

02:14 Gewerkschaften weiten Warnstreiks im öffentlichen Dienst aus

Berlin - Eltern und Schüler in mehreren Bundesländern müssen weiter mit Einschränkungen des Schulunterrichts rechnen. Die Gewerkschaften wollen im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes der Länder heute ihre Warnstreiks und Proteste fortsetzen. Zudem sollen die Aktionen auf weitere Landeseinrichtungen ausgeweitet werden. So soll es erstmals in Schleswig-Holstein zu Warnstreiks kommen. Die Gewerkschaft Verdi rief dazu die 1400 Beschäftigten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr auf.

01:19 Gewalt bei Straßenprotesten gegen Regierung in Bukarest

Bukarest - Vor dem Regierungssitz in Rumäniens Hauptstadt Bukarest ist es am Abend zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Einige aggressive Sportfans begannen inmitten Zehntausender friedlicher Demonstranten, die Polizisten mit Feuerwerkskörpern zu bewerfen. Die Polizei antwortete mit Tränengas. Die Oppositionsmedien kommentierten, dass die Krawalle eine Provokation regierungsnaher Kreise seien, um weitere Straßenproteste zu verhindern. Zehntausende Rumänen demonstrieren seit Tagen landesweit gegen die von der Regierung beschlossene Einschränkung des Kampfs gegen Korruption.

01:15 Merkel trifft Erdogan und Yildirim in Ankara

Istanbul - Zum ersten Mal nach dem Putschversuch in der Türkei reist Bundeskanzlerin Angela Merkel heute zu politischen Gesprächen nach Ankara. Bei ihren Treffen mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan und Ministerpräsident Binali Yildirim will Merkel unter anderem Fortschritte für das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei erzielen. Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert sollen auch Freiheitsrechte und deren Einschränkungen in der Türkei ein Thema sein.