Nachrichten-Ticker

09:00 Umfrage: Bio-Produkte werden meist im Supermarkt gekauft

Düsseldorf - Die meisten Bundesbürger greifen bei Einkauf nach wie vor häufiger zu konventionellen Lebensmitteln als zu Bioprodukten. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Beratungsgesellschaft PwC hervor. Hauptgrund dafür ist der günstigere Preis der konventionellen Produkte. Am häufigsten greifen die Verbraucher demnach bei Obst und Gemüse zu Bioprodukten. Mit einigem Abstand folgen Molkereiprodukte, Fleisch- und Wurstwaren. Gekauft werden die Bioprodukte vor allem im Supermarkt und beim Discounter.

08:50 Erschießungskommando in Bahrain richtet drei Männer hin

Kairo - In Bahrain hat ein Erschießungskommando drei Männer hingerichtet. Sie waren wegen eines tödlichen Angriffs auf Polizeikräfte zum Tode verurteilt worden, wie die staatliche Nachrichtenagentur des Königreichs am Persischen Golf meldete. Ihnen wurde zur Last gelegt, mit einem Bombenanschlag 2014 drei Polizisten getötet zu haben. Die Verurteilten gehörten der schiitischen Bevölkerungsmehrheit an, das Königshaus ist sunnitisch.

08:00 Neureuther will Podestplatz bei Slalom-Klassiker in Wengen

Wengen - Eine Woche nach dem knapp verpassten Podestplatz in Adelboden will sich Skirennfahrer Felix Neureuther beim Slalom in Wengen mit einem guten Resultat weiter Selbstvertrauen holen. Nach der abgesagten Lauberhornabfahrt ist der Wettkampf heute das Highlight des Wochenendes im Berner Oberland. Bei den Damen wird die tags zuvor abgesagte Abfahrt in Altenmarkt-Zauchensee nachgeholt. Für Viktoria Rebensburg geht es mit Blick auf die Weltmeisterschaften in St. Moritz ebenfalls vor allem um ein gutes Gefühl, US-Star Lindsey Vonn will ihr Comeback geben.

07:55 Haas will Tennis-Karriere noch 2017 beenden

Melbourne - Der deutsche Tennis-Routinier Tommy Haas will seine Karriere in diesem Jahr beenden. Er hat dafür aber noch keinen genauen Zeitpunkt festgelegt. Der 38-Jährige will zunächst noch einige seiner Lieblingsturniere spielen und dann in einem geeigneten Moment abtreten. Das kündigte der immer wieder lange verletzte Wahl-Amerikaner in Melbourne an, wo er am Dienstag erstmals seit drei Jahren noch einmal bei den Australian Open antreten wird. Gegner des von einer Fußoperation genesenen Haas in der ersten Runde wird der Franzose Benoît Paire sein.

07:45 Umfrage: Viele essen weniger Fleisch - nach eigenen Angaben

Hamburg - Knapp jeder zweite Deutsche isst nach einer Umfrage aus Gründen des Umwelt- oder Klimaschutzes weniger Fleisch. 45 Prozent gaben dies in einer Forsa-Umfrage für die Umweltschutzorganisation Greenpeace an, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Bei Frauen war der Anteil höher als bei Männern. Weitere 33 Prozent können es sich demnach zumindest vorstellen, ihren Fleischkonsum zu senken. Jeder Fünfte lehnt es ab. Tierschutz zählt zu den großen Themen der Agrarmesse Grüne Woche, die an diesem Freitag in Berlin beginnt.