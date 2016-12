08:06 Beach Boys sollen bei Trumps Amtseinführung auftreten

07:34 Neu Hinweise zu Amri - nach Anschlag angeblich in Berlin

Berlin - Es gibt neue Hinweise zum mutmaßlichen Attentäter Anis Amri, die darauf hindeuten, dass der europaweit gesuchte Tunesier nach dem Anschlag Unterschlupf in Berlin gesucht hat. Der rbb veröffentlichte Überwachungsbilder, die den Terrorverdächtigen knapp acht Stunden nach dem Lkw-Anschlag vor einem Berliner Moschee-Verein zeigen sollen. Amri soll zudem auf der Flucht nicht nur seine Geldbörse mit diversen Dokumenten im Lkw-Führerhaus liegen gelassen, sondern auch sein Handy verloren haben. Derweil wurden im Ruhrgebiet zwei Brüder festgenommen, die möglicherweise einen Anschlag auf ein Einkaufszentrum in Oberhausen vorbereitet haben.

Berlin - Schauspieler Sebastian Koch wird auch in der sechsten Staffel der preisgekrönten US-Serie "Homeland" zu sehen sein. "Natürlich ist es toll, bei solch einer großartigen Serie dabei zu sein. Der internationale Erfolg der ersten fünf Staffeln spricht ja schon für sich", sagte Koch der dpa. Die Dreharbeiten hätten schon Anfang September in New York stattgefunden. "Aber zu viel zu meiner Rolle kann ich jetzt noch nicht verraten." In der fünften Staffel, die größtenteils in Berlin gedreht wurde, schlüpfte Koch in die Rolle des charmanten Milliardärs Otto Düring.