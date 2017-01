Nachrichten-Ticker

09:20 SPD legt seit Schulz-Kandidatur deutlich zu

Berlin - Nach der Entscheidung für Martin Schulz als Kanzlerkandidat hat die SPD in einer Wähler-Umfrage deutlich zugelegt. Die Sozialdemokraten erreichen im Insa-Meinungstrend mit 26 Prozent das beste Ergebnis seit zweieinhalb Jahren, wie die "Bild"-Zeitung berichtete. Das sind fünf Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Während die Union konstant bei 32,5 Prozent bleibt, verlieren nach den Angaben alle übrigen Parteien. Die Grünen kommen auf 7,5 Prozent, die Linke auf 10,5 Prozent und die AfD 13 Prozent.

09:01 US-Einreiseverbot soll nicht für internationale Sportevents gelten

Colorado Springs - Sportler und Funktionäre aus den vom US-Einreiseverbot betroffenen Ländern sollen Ausnahmegenehmigungen für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen in den USA erhalten. Die US-Regierung habe angekündigt, in dieser Frage mit dem Nationalen Olympischen Komitee der USA zusammenzuarbeiten, teilte das USOC mit. Zugleich betonten die USOC-Spitzen Larry Probst und Scott Blackmun, die olympische Bewegung sei - wie die Vereinigten Staaten von Amerika - unter anderem auf dem Prinzip der Vielfalt gegründet.

08:22 Glatteis lässt Autofahrer in Osthälfte Deutschlands rutschen

Rostock - Glatteis hat in der Osthälfte Deutschlands viele Autofahrer rutschen lassen, in mehreren Bundesländern kam es zu Unfällen. In Niederbayern zählte die Polizei in der Nacht 40 Unfälle: Mehrere Autos kamen bei glatten Straßen von der Fahrbahn ab oder rutschten gegen andere Fahrzeuge. Fünf Menschen wurden dabei leicht verletzt. Auch die Polizei im Nordosten meldete mehrere Behinderungen und Unfälle. In Mecklenburg-Vorpommern kam es zu insgesamt 29 Zusammenstößen. Dabei wurden drei Menschen leicht verletzt.

08:20 Ben Affleck wird doch nicht "Batman"-Regisseur

Los Angeles - US-Filmemacher Ben Affleck wird nun doch nicht bei einem weiteren "Batman"-Film Regie führen. Regisseur zu sein und die Hauptrolle zu übernehmen - das sei zu viel, so Affleck in einem Statement, aus dem mehrere US-Medien zitieren. Das Filmstudio Warner Bros. betonte, es wolle weiterhin mit Affleck zusammenarbeiten und suche jetzt nach einem Regisseur für das Projekt. Im vergangenen Jahr war der 44-jährige Oscar-Preisträger zum ersten Mal als Batman in "Batman v Superman: Dawn of Justice" zu sehen.

08:06 Gauland gibt AfD-Spitze in Brandenburg für Bundestagswahl auf

Potsdam - Brandenburgs AfD-Chef Alexander Gauland will im Frühjahr seine Spitzenämter im Land aufgeben, um sich auf die Bundestagswahl zu konzentrieren. Beim Landesparteitag im April trete er nicht mehr an, sagte er der "Bild"-Zeitung. Der 75-Jährige ist Vorsitzender von Landespartei und Landtagsfraktion. In beiden Ämtern will ihm der Zeitung zufolge sein bisheriger Stellvertreter Andreas Kalbitz nachfolgen. Er wird zum rechtsnationalen Flügel der AfD gerechnet.