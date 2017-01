13:14 Große Mehrheit für Gleichstellung von Schwulen und Lesben

Berlin - Die große Mehrheit der Deutschen findet, dass Lesben, Schwule und Bisexuelle weiter diskriminiert werden, und fordert ihre komplette rechtliche Gleichstellung. Das ist das Ergebnis einer Umfrage im Auftrag der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Demnach stimmen 83 Prozent der Aussage zu, Ehen zwischen zwei Frauen oder zwei Männern sollten erlaubt sein. Die Umfrage zeigt aber auch, dass auch abwertende Einstellungen gegenüber Schwulen und Lesben noch weit verbreitet sind. So bezeichneten es 38 Prozent als unangenehm, wenn zwei Männer in der Öffentlichkeit ihre Zuneigung zeigen.

12:57 Gedenken an Opfer des Terroranschlags in Abgeordnetenhaus

Berlin - Fast vier Wochen nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche hat das Abgeordnetenhaus in einer Gedenkminute der Opfer gedacht. "Der Terror ist in Berlin angekommen", sagte der Parlamentspräsident Ralf Wieland. Die Bedrohung habe das Ziel, die Gesellschaft zu spalten. Doch die Hauptstadt dürfe sich Freiheit und Rechtsstaatlichkeit nicht nehmen lassen. Die Opfer dürften nicht vergessen werden. Bei dem Anschlag eines Islamisten mit einem Lastwagen waren am 19. Dezember 12 Menschen getötet worden. Mehr als 50 wurden verletzt.