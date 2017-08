Deutschland Grüne befürchten Zunahme von Falschmeldungen

Nachrichten-Ticker

01:41 Struff beim Tennisturnier in Winston-Salem im Viertelfinale

Winston-Salem - Tennisprofi Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier in Winston-Salem das Viertelfinale erreicht. Er setzte sich im Achtelfinale gegen den Italiener Andreas Seppi durch. In einem hartumkämpften Match verwandelte der Deutsche nach mehr als 2:30 Stunden den entscheidenden Matchball zum 6:3, 6:7 und 7:6-Erfolg. In der nächsten Runde des Hartplatzturniers im US-Staat North Carolina trifft Struff auf den US-Amerikaner John Isner oder den Kroaten Borna Ćorić.

00:49 Grüne befürchten Zunahme von Falschmeldungen

Berlin - Die Grünen befürchten in der Endphase des Bundestagswahlkampfes eine deutliche Zunahme von Fake News, vor allem aus der rechten Szene. "Wir erleben seit einem Jahr, dass vor allem rechte Kreise über Facebook und andere soziale Medien Falschmeldungen über die Grünen verbreiten", sagte der Wahlkampfmanager der Grünen, Robert Heinrich, der "Rheinischen Post". Zur Abwehr von Falschmeldungen haben die Grünen eine eigene "Netzfeuerwehr" aus 2600 grün-affinen Nutzern in den sozialen Medien etabliert.

00:41 USA: Litauen erhält erstmals US-Flüssiggas

Washington - Die USA haben nach eigenen Angaben erstmals amerikanisches Flüssiggas an Litauen geliefert. Das teilte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, in Washington mit. Es ist ein weiterer Schritt in Richtung Eroberung des europäischen Gasmarktes mit dem in den USA dank neuer Erschließungsmethoden im Überfluss vorhandenen Rohstoff. Politisch werden die Lieferungen an ehemalige Ostblock-Länder als deutliches Zeichen in Richtung Moskau gewertet. Russland ist bisher beherrschender Lieferant auf den europäischen Märkten.

00:03 Bericht: Joachim Gauck nach Knie-Operation in Reha

Berlin - Alt-Bundespräsident Joachim Gauck hat nach Medieninformationen wegen einer Knieoperation vorerst alle öffentlichen Termine abgesagt. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf das Umfeld Gaucks berichtet, ist der Routine-Eingriff am rechten Knie erfolgreich verlaufen. Der 77-Jährige befinde sich derzeit in der ambulanten Reha. Für gewöhnlich werde für derartige Behandlungen eine Ruhepause von sechs Wochen empfohlen. Bereits während seiner Amtszeit hatte Gauck immer wieder über Knieprobleme geklagt.

23:59 Venezuela: Geschasste Staatsanwältin bezichtigt Maduro der Korruption

Brasilia - Venezuelas frühere Staatsanwältin Luisa Ortega hat schwere Korruptionsvorwürfe gegen Präsident Nicolás Maduro erhoben. Beweise werde sie den Behörden anderer Länder übergeben, sagte Ortega während eines Treffens mit Vertretern regionaler Staatsanwaltschaften in Brasilia. Sie bezichtige auch weitere ranghohe Sozialisten der Korruption. Ortega war vergangene Woche aus Angst vor Verfolgung per Boot aus ihrem Heimatland geflüchtet. Sie galt lange als linientreue Funktionärin, in den vergangenen Monaten brach sie aber mit Maduro und warf ihm autoritäre Tendenzen vor.