Deutschland Grüne sagen offiziell Ja zu Jamaika-Gesprächen

Berlin - Erheblichen Vorbehalten zum Trotz wollen die Grünen Gespräche über eine Jamaika-Koalition aufnehmen. "Eine Einladung der CDU und CSU zu gemeinsamen Sondierungsgesprächen mit der FDP nehmen wir an", heißt es in einem Beschluss, den ein kleiner Parteitag in Berlin ohne Gegenstimmen verabschiedete. Es gebe aber keinen Automatismus für eine Regierungsbeteiligung. "Genau so geeint, wie wir das hier gemacht haben, machen wir das weiter", sagte Parteichef Cem Özdemir. Gemeinsam mit Katrin Göring-Eckardt wird er die Gespräche für die Grünen leiten.