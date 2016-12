Umfrage

Kindergeld

Ich finde den Vorstoß gut. Gabriel macht damit auf den "Missbrauch" von Kindergeld aufmerksam. Ich halte den Vorstoß für Populismus auf Kosten der Kinder. » Ergebnis anzeigen

Der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Sigmar Gabriel, fordert, das Kindergeld für EU-Ausländer anzupassen. Die Höhe der Beiträge soll sich demnach an das Leistungsniveau des Landes anpassen, in dem die Kinder geboren wurden, unabhängig davon, ob ein Elternteil in Deutschland lebt und arbeitet. Was halten Sie davon?