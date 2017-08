Deutschland Hendricks bekräftigt: Software-Updates für Diesel reichen nicht

Nachrichten-Ticker

09:06 Hendricks bekräftigt: Software-Updates für Diesel reichen nicht

Berlin - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat die deutsche Autoindustrie abermals zu weitergehenden Nachrüstungen von Dieselautos aufgefordert. Die auf dem Dieselgipfel Anfang August angekündigten Softwareupdates reichten nicht aus, sagte sie im ARD-"Morgenmagazin". "Es ist vollkommen klar, mit diesen 150 Euro pro Auto kommen wir nicht hin", sagte die Ministerin. "Es wird eine Nachrüstung der Hardware, also eine Abgasreinigung geben müssen." Bezahlen müsse dies die Autoindustrie. In der aktuellen Situation sind nach ihren Worten Fahrverbote weiterhin nicht vom Tisch.

07:50 "Forbes": Mark Wahlberg bestbezahlter Schauspieler Hollywoods

Los Angeles - Vom Unterwäschemodel zum Megaverdiener Hollywoods: "Transformers"-Star Mark Wahlberg ist laut "Forbes" der bestbezahlte Schauspieler der USA. Wahlberg habe in den vergangenen zwölf Monaten 68 Millionen Dollar verdient, berichtet das US-Wirtschaftsmagazin. Auf den weiteren Plätzen folgen "Fast and Furious"-Star Dwayne Johnson und "xXx - Triple X"-Hauptdarsteller Vin Diesel. Wahlberg begann seine Karriere Anfang der 90er Jahre als Rapper Marky Mark und Unterwäschemodel für Calvin Klein. Später spielte er in Hollywood-Filmen wie "The Departed" oder "Ted" mit.

07:47 Taifun Hato wütet in Hongkong und Südchina - viele Verletzte

Hongkong - Mit hohen Wellen, heftigen Böen und Wolkenbrüchen hat Taifun Hato Hongkong und das chinesische Festland erreicht. Behörden berichteten von mindestens 34 Menschen, die bei dem Sturm verletzt wurden. Sie riefen die höchste Taifun-Warnstufe aus. Schulen blieben geschlossen, mehr als 400 Flüge wurden gestrichen, wie die "​South China Morning Post" ​​berichtete. Videos in sozialen Netzwerken zeigten überflutete Straßen, entwurzelte Bäume und umherwirbelnde Teile, etwa von Baugerüsten. Auch in Südchina waren die Behörden in Alarmbereitschaft und warnten vor schweren Schäden.

07:10 SPD-Chef Schulz fordert Abzug von US-Atomwaffen aus Deutschland

Berlin - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat scharfe Kritik am politischen Kurs von US-Präsident Donald Trump geübt und den Abzug von in Deutschland gelagerten US-Atomwaffen gefordert. Eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung werde sich für eine solchen Rückführung stark machen, sagte Schulz bei einer Wahlkampfkundgebung in Trier. Nach unbestätigten Informationen lagern auf dem Bundeswehr-Fliegerhorst in Büchel in der Eifel noch aus der Zeit des Kalten Krieges bis zu 20 US-Atomwaffen. Entschieden wandte er sich gegen eine Politik der "Aufrüstung", wie sie Trump betreibe.

07:04 Frauenleiche ist vermisste Journalistin Kim Wall

Kopenhagen (dpa) – Bei der an der Küste vor Kopenhagen gefundenen Frauenleiche handelt es sich um die vermisste schwedische Journalistin Kim Wall. Das bestätigte die Kopenhagener Polizei. Der Torso war gestern in den Gewässern vor Kopenhagen entdeckt worden. Kopf, Arme und Beine fehlten. Die schwedische Journalistin war das letzte Mal gesehen worden, als sie am 10. August an Bord eines U-Bootes des dänischen Ingenieurs Peter Madsen ging. Der hatte ausgesagt, Wall sei bei einem Unglück an Bord zu Tode gekommen.