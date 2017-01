Nachrichten-Ticker

15:51 Nach Terrorfestnahmen: Keine Indizien für baldigen Anschlag

Neuss - Nach der Festnahme von zwei Terrorverdächtigen in Deutschland und Österreich haben die Ermittler zunächst keine eindeutigen Hinweise auf einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag entdeckt. In der Wohnung eines 21-Jährigen in Neuss wurden weder Waffen noch Sprengstoff gefunden, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Der Mann steht im Verdacht, einem in Wien gefassten 17-Jährigen bei Vorbereitungen für einen Terroranschlag in der österreichischen Hauptstadt geholfen zu haben. Auch in Wien blieb weiter unklar, wie weit etwaige Anschlagspläne gediehen waren.

15:47 Trump: Arbeitsplätze und Sicherheit Themen der ersten Woche

Washington - US-Präsident Donald Trump will den Fokus seiner ersten vollen Woche im Amt auf die Themen Arbeitsplätze und nationale Sicherheit legen. Das schrieb Trump im Kurznachrichtendienst Twitter. Ein hochkarätig besetzter Kreis solle heute zusammenkommen, um über das produzierende Gewerbe in Amerika zu sprechen, so Trump. Der Republikaner hat das Thema Arbeitsplätze in den USA zu einem Schwerpunkt seines Wahlkampfs gemacht. Seine Präsidentschaft stellte er unter das Motto "Amerika zuerst".

15:44 FDP will Steinmeier bei Bundespräsidentenwahl unterstützen

Berlin - Die FDP will Außenminister Frank-Walter Steinmeier als Kandidaten für das Amt des Bundespräsidenten unterstützen. Er werde den Wahlleuten aus den Reihen der Liberalen empfehlen, Steinmeier in der Bundesversammlung am 12. Februar zu wählen, kündigte Parteichef Christian Lindner in Berlin an. Zuvor hatte sich die FDP-Spitze mit Steinmeier getroffen.

14:52 Ermittlungen gegen weiteren Polizisten im Reichsbürger-Fall

Nürnberg - Nach den tödlichen Schüssen eines sogenannten Reichsbürgers auf einen Polizisten in Mittelfranken ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen weiteren Beamten. Der Verdacht lautet auf Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen. Der Kommissar soll vom Waffenbesitz des "Reichsbürgers" und von dessen Kontakten zu Gleichgesinnten gewusst haben. Der 50-Jährige und ein 49 Jahre alter Oberkommissar waren bereits im November vom Dienst suspendiert worden. Der "Reichsbürger" hatte im Oktober auf SEK-Beamte geschossen und dabei einen Polizisten getötet und einen weiteren verletzt.