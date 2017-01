Nachrichten-Ticker

19:01 Anleger nach starkem Jahresauftakt vorsichtig

Frankfurt/Main - Der starke Jahresauftakt des Dax hat die Anleger heute wieder vorsichtig gestimmt. Mit einem kleinen Minus von 0,12 Prozent beendete der deutsche Leitindex bei 11 584,24 Punkten schließlich den relativ ruhigen Handel. Der Kurs des Euro übersprang am frühen Abend wieder die Marke von 1,04 US-Dollar und kostete 1,0417 Dollar.

18:47 Rund 100 Meter hohes Windrad umgestürzt

Neu Wulmstorf (dpa) – Südlich von Hamburg ist ein rund 100 Meter hohes Windrad umgestürzt. Die Anlage in Neu Wulmstorf sei am Morgen umgeknickt, sagte ein Polizeisprecher. Verletzt wurde niemand. Nun wird geprüft, warum die Bolzen der Rohrverschraubung in etwa 20 Metern Höhe rissen. Die Anlage auf dem Gelände einer früheren Deponie für Hausmüll wird von der Stadtreinigung Hamburg betrieben. "Das ist wohl ein Totalschaden", hieß es von dort.

18:44 Erneut Schüsse in Düsseldorfer Restaurant - Mann getroffen

Düsseldorf - In einem Düsseldorfer Restaurant sind zum zweiten Mal binnen zwei Monaten Schüsse gefallen. Ein 30-Jähriger sei am Abend mit einer Schussverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei. Der Schießerei sei ein lautstarker Streit mehrerer Männer vorangegangen. Andere Gäste des Restaurants hätten sich bereits während des Wortgefechts in Sicherheit gebracht und seien aus dem Restaurant geflüchtet. Bereits Mitte November waren im selben Lokal Schüsse gefallen. Nach derzeitigen Erkenntnissen stehen die beiden Schießereien in keiner Beziehung zueinander.

18:13 Türkei: Kein Durchbruch bei Fahndung nach IS-Attentäter

Istanbul - Bei der fieberhaften Fahndung nach dem mutmaßlichen IS-Angreifer auf eine Silvesterparty in Istanbul hat die türkische Polizei auch am dritten Tag in Folge keinen Durchbruch vermeldet. Zwar nahmen die Sicherheitskräfte in Istanbul nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu bis heute insgesamt 16 Verdächtige fest, darunter auch zwei Ausländer. Der Täter selbst ist aber weiter auf der Flucht. Die Terrormiliz IS hatte den Angriff in der Silversternacht mit 39 Toten am Montag für sich reklamiert.

18:02 Länder wehren sich gegen De Maizières Sicherheits-Vorstoß

Berlin - Die Länder wehren sich entschieden gegen einen von Innenminister Thomas de Maizière vorgeschlagenen Umbau des deutschen Sicherheitsapparats mit mehr Kompetenzen des Bundes. Eine derartige Debatte zum jetzigen Zeitpunkt lenke nur von den eigentlichen Problemen und Herausforderungen zur raschen Bekämpfung des Terrorismus ab, sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Auch andere Ressortchefs lehnten die Vorschläge ab, die eine Beschneidung der Zuständigkeiten der Länder mit sich bringen würden. Widerstand gegen die Ideen kam auch vom Koalitionspartner SPD und von der Opposition.