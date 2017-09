Deutschland Immer noch kritische Keime in Hähnchen- und Putenfleisch

Nachrichten-Ticker

14:30 Wetterdienst erwartet Orkanböen durch Tief "Sebastian"

Hamburg - Der erste große Herbststurm dieses Jahres wirbelt den Norden durcheinander. Der Deutsche Wetterdienst warnte vor Orkanböen und einer Sturmflut. Schleswig-Holsteins Feuerwehren erklärten, sie seien auf Orkantief "Sebastian" vorbereitet. Der Höhepunkt wird für den Nachmittag erwartet. Zuvor traf der Sturm bereits die Niederlande. Am Amsterdamer Flughafen Schiphol kam es zu starken Behinderungen. Auch in Deutschland kam es zu ersten Störungen im Bahn- und Fährverkehr. Die Meteorologen erwarten vor allem an der Nordsee Orkanböen bis 120 Stundenkilometern, was Windstärke 12 bedeutet.

13:51 Immer noch kritische Keime in Hähnchen- und Putenfleisch

Berlin - In Hähnchen- und Putenfleisch aus Supermärkten finden sich amtlichen Untersuchungen zufolge vielfach immer noch antibiotika-resistente Keime. Wie das Bundesagrarministerium auf eine Frage der Grünen antwortete, wurden im vergangenen Jahr bei 208 von 418 Hähnchen-Proben sogenannte ESBL-Keime nachgewiesen - also bei fast der Hälfte. Bei Putenfleisch war bei 178 von 459 Proben der Fall. Problematisch sind diese Keime nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung, weil sie Enzyme namens ESBL produzieren. Diese machen sie gegen bestimmte Antibiotika unempfindlich, also resistent.

13:47 Dobrindt ruft Air-Berlin-Piloten zur Vernunft auf

Berlin - Die massenhaften Krankmeldungen von Air-Berlin-Piloten gefährden aus Sicht von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt den Verkauf der insolventen Airline. "Ich kann deshalb an alle nur appellieren, Vernunft wieder einkehren zu lassen", sagte Dobrindt. "Es ist durchaus ein riskantes Manöver, was da von einigen Piloten ganz offensichtlich versucht wird." Dies sei kontraproduktiv für einen Übergang an einen neuen Eigentümer. Interessenten können noch bis Freitag Angebote für Air Berlin abgeben. Nach den Flugausfällen rechnet die Airline für morgen mit einem normalen Flugbetrieb.

13:30 Wetterdienst: Orkanböen von bis zu 140 km/h

Offenbach - Herbststurm "Sebastian" beherrscht die Wetterlage in Deutschland. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte, verursachte das Tief heute Dauerregen und heftige Sturmböen. Auf dem Brocken im Harz wurden Windgeschwindigkeiten von 149 Stundenkilometern gemessen, auf Helgoland in der Nordsee waren es am Mittag 105 Stundenkilometer. Der Höhepunkt des Sturms wurde für den Nachmittag erwartet; der DWD rechnete mit Orkanböen von bis zu 140 Kilometern pro Stunde. Der Wetterdienst gab eine Unwetterwarnung für Bremen, Hamburg und für nordseenahe Regionen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen heraus.

12:58 Flensburg schließt wegen Sturmwarnung Kitas

Flensburg - Flensburg schließt wegen der Sturmwarnungen die städtische Kindertagesstätten und empfiehlt den Schulen, ebenfalls zu schließen. Der Wetterdienst habe für Sturmtief "Sebastian" ähnliche Windgeschwindigkeiten wie bei Sturm "Christian" vorausgesagt, teilte die Stadt mit. Daher empfehle die Stadtverwaltung, alle Schulen zu schließen, die Eltern zu benachrichtigen und die Kinder nach Hause zu schicken. "Christian" hatte im Oktober 2013 über Norddeutschland und Nordeuropa gewütet. Mehrere Menschen starben.