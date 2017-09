Deutschland "In die Fresse": Aufregung im Netz über Nahles-Aussage

06:22 Grüne mahnen CDU und CSU zu Einigkeit für Sondierungen

06:11 "Playboy"-Gründer Hugh Hefner im Alter von 91 Jahren gestorben

Los Angeles - Der Gründer des "Playboy"-Magazins Hugh Hefner ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das teilte das Unternehmen Playboy Enterprise mit. Hefner "starb friedlich und unter natürlichen Umständen in seinem Haus "The Playboy Mansion" im Kreis geliebter Menschen", heißt es in der Mitteilung des "Playboys". Auf Twitter bestätigte der Playboy ebenfalls den Tod des 91-Jährigen Magazingründers. Hefner machte das Blatt zum berühmtesten Männermagazin der Welt.

04:54 EU-Kommission: 152 Milliarden-Euro-Lücke bei Mehrwertsteuer

Brüssel - Durch Steuervermeidung, Betrug oder Insolvenzen entgehen den EU-Staaten Einnahmen in Milliardenhöhe. Im Jahr 2015 waren die Mehrwertsteuer-Einnahmen 151,5 Milliarden Euro niedriger als erwartet. Das teilte die Brüsseler EU-Kommission mit. Das entspricht 12,7 Prozent der erwarteten Einnahmen. Je nach EU-Land fällt die Steuerlücke unterschiedlich aus. So lag sie in Rumänien laut EU-Kommission bei 37,8 Prozent oder 7,7 Milliarden Euro. In Deutschland entgingen den öffentlichen Kassen Einnahmen von 22,4 Milliarden Euro oder 10 Prozent.