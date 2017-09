Deutschland Jugendliche gaben CDU/CSU bei U18-Wahl die meisten Stimmen

Nachrichten-Ticker

14:35 Jugendliche gaben CDU/CSU bei U18-Wahl die meisten Stimmen

Berlin - Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren haben bei der U18-Wahl des Bundesjugendrings am häufigsten für die Union gestimmt. Bei der nicht repräsentativen Abstimmung als Übung für junge Menschen vor der Bundestagswahl kam die CDU/CSU auf 28,5 Prozent, die SPD erreichte 19,8 Prozent. Drittstärkste Kraft wurden die Grünen mit 16,6 Prozent. Ginge es nach den Nachwuchswählern, wären auch die Linken mit 8,1 Prozent, die AfD mit 6,8 und die FDP mit 5,7 Prozent im Bundestag vertreten. An der U18-Wahl hatten am vergangenen Freitag rund 220 000 Kinder und Jugendliche teilgenommen.

14:24 FDP und AfD vor Bundestagswahl im Nahkampf

Berlin - Wenige Tage vor der Bundestagswahl gehen die Spitzenpolitiker von FDP und AfD in den Clinch. AfD-Chefin Frauke Petry warf dem FDP-Spitzenkandidaten Christian Lindner vor, er ködere die Unzufriedenen kurz vor der Bundestagswahl mit ungedeckten Schecks. Lindner schmähte die Konkurrenz als populistische Provokationsmaschine. Im parlamentarischen Alltag sei die AfD "ein Schaf im Wolfspelz", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Petry sagte der dpa, der von der FDP beschlossene "Trendwende"-Plan sei eine "professionell vermarktete Luftnummer".

14:09 Deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg bei Ostende entdeckt

Ostende - Nach rund einem Jahrhundert auf dem Grund der Nordsee ist vor der belgischen Küste ein deutsches U-Boot aus dem Ersten Weltkrieg entdeckt worden. Ein Taucher fand das Boot im Juni in 25 bis 30 Metern Tiefe in der Nähe von Ostende - wo genau, halten die Behörden geheim. Das Schiff sei weitgehend intakt und verschlossen, so daß die Überreste der für den Typ üblichen Besatzung von 23 Mann noch an Bord vermutet werden, sagte der Gouverneur von Westflandern der dpa. Das Rätsel um das Schiff und die getöteten Soldaten soll geklärt werden. Gehoben wird es aber wahrscheinlich nicht.

14:08 Hurrikan "Maria" trifft Dominica schwer

Roseau - Hurrikan "Maria" hat auf seinem Durchzug durch die Karibik erste Verwüstungen angerichtet. Auf der Insel Dominica gebe es ersten Informationen zufolge weit verbreitet Zerstörung, zitierte der TV-Sender TeleSur Regierungschef Roosevelt Skerrit in der Nacht. Der Hurrikan habe die ehemalige britische Kolonie "brutal" getroffen. Nach Dominica zog das Zentrum des Sturms nahe an der zu Guadeloupe gehörenden Inselgruppe Saintes vorbei. Dann nahm "Maria" Kurs auf die Jungferninseln und Puerto Rico. Das US-Hurrikan-Zentrum stufte ihn wieder in die höchste Kategorie 5 ein.

12:46 Köln verzichtet auf Protest gegen Wertung des BVB-Spiels

Köln - Vor allem wegen der Aussichtslosigkeit auf Erfolg verzichtet der 1. FC Köln auf einen Protest gegen die 0:5-Wertung des Spiels bei Borussia Dortmund. Allerdings forderten die Kölner den DFB aufgrund der Unklarheiten in Sachen Videobeweis trotzdem zum Handeln auf. Kölns Sportchef Jörg Schmadtke hatte unmittelbar nach der Begegnung am Sonntag noch einen Einspruch angekündigt. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sagte jetzt nach der Absage des Einspruchs, "die Entscheidung zeigt Größe".