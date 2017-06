Deutschland Juncker will europäischen Staatsakt für Kohl

20:04 Die Lottozahlen

St. Petersburg - Gastgeber Russland ist erfolgreich in den Confederations Cup gestartet. Das Team setzte sich im Eröffnungsspiel in St. Petersburg gegen den Ozeanienmeister Neuseeland verdient mit 2:0 durch. Ein Eigentor von Michael Boxall in der 31. und ein Treffer von Fedor Smolow in der 69. Minute sorgten im nicht ausverkauften Krestowski Stadion für den Erfolg. Der Confederations Cup gilt als Generalprobe für die WM 2018. Deutschland startet am kommenden Montag in Sotschi gegen Australien in das Turnier.