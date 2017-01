19:00 Die Lottozahlen

Frankfurt/Main - Mitgezogen von Rekorden an den US-Börsen hat der Dax wieder die Marke von 11 800 Punkten übersprungen und den höchsten Stand seit Mai 2015 erklommen. Der deutsche Leitindex beendete den Tag mit einem Plus von 1,82 Prozent auf 11 806 Punkten. Der Kurs des Euro änderte sich kaum. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0743 US-Dollar fest.

Leipzig - Die Erhebung des Rundfunkbeitrags für eine Zweitwohnung ist rechtens. Das entschied das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Es wies die Revisionen von acht Klägern gegen Urteile des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg zurück. Die Bundesverwaltungsrichter bekräftigten ihre schon in früheren Entscheidungen geäußerte Auffassung, dass die Erhebung des Rundfunkbeitrags an die Wohnung geknüpft sein darf und nicht an den Besitz eines Rundfunkgerätes gekoppelt sein muss.