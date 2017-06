Deutschland Kalenderblatt 2017: 17. Juni

Nachrichten-Ticker

20:42 Putin würdigt Kohl als Verfechter guter Beziehungen zu Russland

Moskau - Kremlchef Wladimir Putin hat Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl als einen "prinzipiellen Verfechter freundschaftlicher Beziehungen" zwischen Berlin und Moskau gewürdigt. "Ich hatte das Glück, persönlich mit Helmut Kohl sprechen zu können", schrieb Putin in einem Beileidstelegramm an Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel. Mit dem Namen dieses herausragenden Menschen seien die wichtigsten Ereignisse der modernen deutschen Geschichte verbunden, teilte der Kreml in Moskau mit.

20:41 Tausende bei Kundgebung für Opfer des Londoner Hochhausbrands

London - Tausende Menschen haben sich zu einer Solidaritätskundgebung für die Opfer der Londoner Brandkatastrophe im Regierungsbezirk Westminster versammelt. Mit Bannern, Plakaten und Sprechchören machten die Demonstranten am Abend vor dem Ministerium für Kommunen ihrer Wut auf die Regierung Luft. Die Behörde ist unter anderem für den Wohnungsbau verantwortlich. Die Demonstranten skandierten "May muss gehen!", als sie Richtung Downing Street - dem Sitz der Premierministerin - marschierten. Nach dem Unglück geben viele Bürger der britischen Regierung eine Mitschuld an dem Feuer.

19:40 Merkel würdigt Kohl als "Glücksfall für uns Deutsche"

Rom - Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren gestorbenen Amtsvorgänger Helmut Kohl als großen Europäer und Kanzler der Einheit gewürdigt. Man werde noch lange bewundern, wie entschlossen er und seine Mitarbeiter die Gunst der Stunde zur deutschen Vereinigung genutzt hätten. "Das war höchste Staatskunst im Dienste der Menschen und des Friedens", sagte Merkel in Rom. "Helmut Kohl ist damit zu einem Glücksfall für uns Deutsche geworden." Kohl habe auch ihren Lebensweg entscheidend verändert. Sie ganz persönlich dankbar, dass es ihn gegeben habe.

19:30 EU warnt USA in Sanktionsdebatte vor Alleingängen

Brüssel - In der Debatte um mögliche neue Russland-Sanktionen der USA warnt die Europäische Union den Partner vor Alleingängen. "Es ist wichtig, dass mögliche neue Maßnahmen international abgestimmt werden und dass bei den Sanktionen weiter Einigkeit unter den Partnern herrscht", sagte ein Sprecher. Nur so könne die Wirkung gewährleistet werden. Der US-Senat hatte gestern mit überwältigender Mehrheit ein Gesetzespaket verabschiedet, das eine Ausweitung der Sanktionen gegen Russland und den Iran auf den Weg bringen soll. Vor allem in Deutschland werden die Pläne allerdings äußerst kritisch gesehen.

19:11 Seehofer: Kohl war ein Ausnahmepolitiker

München - Als einen Ausnahmepolitiker hat Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer den verstorbenen Altkanzler Helmut Kohl bezeichnet. "Unser Land trauert um den Kanzler der Wiedervereinigung", sagte Seehofer laut Staatskanzlei. Kohl sei einer der ganz großen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland gewesen, ein international hoch geschätzter Staatsmann und ein überzeugter Europäer. Sein Name werde auf alle Zeit verbunden bleiben mit der Wiedervereinigung unseres Vaterlandes, sagte Seehofer.