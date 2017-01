Nachrichten-Ticker

15:56 Syrien-Gespräche: Moskau und Ankara treiben Planung voran

Ankara - Trotz der brüchigen Waffenruhe in Syrien treiben die Türkei und Russland die Vorbereitungen für neue Friedensgespräche voran. Die Verhandlungen in der kasachischen Hauptstadt Astana sollen am 23. Januar beginnen, wie der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu sagte. Allerdings ist völlig offen, ob die Verhandlungen überhaupt stattfinden. Die Türkei und Russland hatten eine Waffenruhe ausgehandelt. Die Opposition wirft den Regierungstruppen jedoch permanente Verstöße gegen die Feuerpause vor.

15:44 Merkel stellt sich hinter de Maizières Sicherheits-Vorstoß

Berlin - Innenminister Thomas de Maizière hat von Bundeskanzlerin Angela Merkel Rückendeckung für seine umstrittenen sicherheitspolitischen Reformvorschläge erhalten. Merkel sei über deren Veröffentlichung informiert gewesen und habe den Minister dazu auch ermutigt, sagte ein Regierungssprecher. De Maizière sieht den deutschen Sicherheitsapparat angesichts der Terrorgefahr sowie möglicher Krisen und Katastrophen nicht mehr adäquat aufgestellt. Der Minister dringt unter anderem auf eine bessere Koordinierung. Er schlägt daher vor, bestimmte Befugnisse der Länder künftig beim Bund anzusiedeln.

15:13 Seehofer sieht Treffen mit Merkel skeptisch

Seeon - CSU-Chef Horst Seehofer hält die geplante Spitzenrunde mit Kanzlerin Angela Merkel Anfang Februar für den Versöhnungsprozess der Union immer noch nicht für gesichert. Es mache keinen Sinn, zusammenzukommen um unterschiedliche Positionen auszutauschen, sagte Bayerns Ministerpräsident am Rande einer Klausur der CSU-Bundestagsabgeordneten. Hauptstreitpunkt zwischen der CSU und der CDU von Kanzlerin Angela Merkel ist der Kurs in der Flüchtlingspolitik - und hier vor allem Seehofers Forderung nach einer Obergrenze, die Merkel ablehnt. Wie ein Kompromiss aussehen soll, ist offen.

14:45 Gesuchter Hells-Angels-Boss in Wien festgenommen

Wien - Der untergetauchte Leipziger Hells-Angels-Boss ist in Österreich festgenommen worden. Der Mann wurde im Vereinslokal der Hells Angels in Wien aufgegriffen, wie das Bundeskriminalamt mitteilte. Die Polizei war nach einem Hinweis mit 100 Einsatzkräften vor Ort. Der Mann ließ sich laut Behördenangaben widerstandslos festnehmen. Der 34-Jährige war europaweit wegen des dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes gesucht worden. Der Verdächtige saß im vorigen Sommer bereits in Untersuchungshaft, wurde dann aber freigelassen und tauchte unter.

13:45 Erkenntnisse zu Amris Waffe und Durchsuchung bei möglichem Helfer

Berlin - Die Ermittlungen zu dem Anschlag in Berlin machen offensichtlich Fortschritte: Die Bundesanwaltschaft nimmt zwei Männer ins Visier, die Kontakt zu dem mutmaßlichen Attentäter hatten. Die Untersuchung von Projektilen liefert ein weiteres Puzzlestück. Ein Abgleich hat laut italienischer Polizei ergeben, dass die Waffe, die Anis Amri bei Mailand auf Polizisten abfeuerte, dieselbe ist, mit der in Berlin der Lkw-Fahrer getötet wurde. Die Bundesanwaltschaft will um 15.30 Uhr über den Ermittlungsstand informieren.