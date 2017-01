09:27 Anti-Terror-Einsatz in Österreich

Wien - Die Polizei in Österreich hat in mehreren Bundesländern Anti-Terror-Einsätze durchgeführt. Das Innenministerium wollte zunächst keine näheren Angaben machen. Er bitte um Verständnis, dass man bei laufenden Einsätzen keine weiteren Informationen geben könne, sagte Innenministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Erst vergangene Woche hatten die Behörden nach eigenen Angaben einen geplanten Anschlag auf die Wiener U-Bahn vereitelt. Ein Teenager mit Migrationshintergrund war am Freitag festgenommen worden.